Am Friedrich-Engels-Platz in Wien-Brigittenau wurde das dritte „Wiener Straucherl“ gepflanzt. Die mindestens 50 Quadratmeter große Grünfläche soll künftig Vögeln, Insekten und anderen Tieren einen naturnahen Lebensraum bieten.

Mehr Biodiversität in Wien: Am Friedrich-Engels-Platz in zwanzigsten Wiener Gemeindebezirk wurde nun zum ersten Mal ein „Wiener Straucherl“ angelegt. Schüler durften das kleine, urbane Ökosystem gemeinsam mit Gärtnern der Wiener Stadtgärten pflanzen. Das „Straucherl“ ist ca. 50 Quadratmeter groß und soll durch eine besonders natürliche Zusammensetzung mehr Platz für Tiere und Insekten schaffen.

Natürlicher als geschnittene Hecken

Durch diese naturnahe Form soll ein „wilderes“ Erscheinungsbild entstehen. Das „Straucherl“ kann sich so natürlich entfalten, Brutplätze für Vögel und Nahrungsquellen für Tiere liefern. „Biodiversität – das heißt nicht nur Blumen und Bienen. Gerade in Sträucher wohnen viel Tiere, insbesondere Vögel. Nach dem Erfolg des Wäldchens und dem absehbaren Erfolg des Straucherls möchte ich in der Brigittenau weg von der Verkleinerungsform. Soll heißen, ich will mehr. Die Brigittenau eignet sich hervorragend als Forschungsgebiet für städtische Grünraumentwicklung“, meint Bezirksvorsteherin Christine Dubravac-Widholm.

Wien muss grüner werden

„Wir müssen jede Möglichkeit nutzen, um Wien grüner zu machen. Das Wiener Straucherl ist ein weiterer Baustein dafür. Besonders freut mich, dass Schüler*innen bei der Pflanzung mit angepacken. So erleben junge Menschen, dass Stadtentwicklung unmittelbar mit ihrem Alltag zu tun hat“, betont Gemeinderätin Patricia Anderle.