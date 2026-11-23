Eine Studie der Universität Wien zeigt Überraschendes: Schwarzgrundeln in der nördlichen Adria wachsen heute schneller und werden größer als vor rund 8.000 Jahren. Und das, obwohl sich das Meer stark erwärmt.

Nicht auf alle Tierarten hat der Klimawandel dieselbe Auswirkung. Dies haben Forschende des Instituts für Paläontologie der Universität Wien nun herausgefunden. Während die meisten Fische durch den Klimawandel schrumpfen, wächst die Schwarzgrundel schneller und wird auch insgesamt größer. Forschende verglichen fossile und moderne Ohrsteine der Schwarzgrundel, um die Wachstumsgeschichte der letzten 8.000 Jahre zu rekonstruieren. Bemerkenswert ist hierbei, dass die Fossile aus der Adria untersucht wurden, da sich die Adria besonders schnell erwärmt.

Wichtig für Verständnis des Ökosystems

„Die Schwarzgrundel ist ein gutes Beispiel dafür, dass wärmeres Wasser nur ein kleiner Teil der Geschichte ist“, erklärt Isabella Leonhard, Nachwuchswissenschafterin am Institut für Paläontologie der Universität Wien. „Viele größere Fischarten haben durch Umweltveränderungen und intensive Befischung abgenommen. Die kleine, anpassungsfähige Schwarzgrundel gehört jedoch zu den Arten, die mit den heutigen Veränderungen vergleichsweise gut zurechtkommen, und sogar insgesamt profitieren – etwa durch weniger Räuber, geringere Konkurrenz oder mehr verfügbare Nahrung.“ Gerade deshalb seien auch kleine, wirtschaftlich unbedeutende Fische wichtig für das Verständnis mariner Ökosysteme. „Wenn wir verstehen wollen, wie sich Meeresökosysteme verändern, dürfen wir nicht nur die Arten untersuchen, die auf unseren Tellern landen“, sagt Martin Zuschin, Leiter des Instituts für Paläontologie an der Universität Wien: „Gerade unscheinbare Arten können sichtbar machen, wie sich ganze Ökosysteme und Nahrungsnetze verändern“.

Fossile wichtig für Langzeitbeobachtung

Fossile Otolithen gäben gewissermaßen ein Langzeichtgedächtnis von Ökosystem. Sofern die Gegenwart betrachtet werde, sehe man nur eine Momentaufnahme, erklärt Leonhard. Erst der Vergleich zeige ob die Veränderungen im natürlichen Rahmen seien, oder ob es sich um etwas Außergewöhnliches handle.