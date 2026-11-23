Bei der Vienna Comic Con steht ein Wechsel bevor: Ab 2027 übernimmt die Messe Stuttgart die Organisation der beliebten Veranstaltung in Wien. Was bedeutet das für Fans?

Comics, Anime, Gaming und Cosplay: Die Vienna Comic Con (VIECC) ist seit Jahren ein Fixpunkt für Fans der Popkultur in Wien. Nun gibt es eine wichtige Veränderung hinter den Kulissen. Wie VIECON Messe Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, bekannt gibt, übernimmt ab 2027 die deutsche Messe Stuttgart die Planung und Organisation der Vienna Comic Con sowie der Vienna Challengers Arena (VCA). Für Besucher gibt es dabei eine wichtige Nachricht: Beide Veranstaltungen sollen auch in Zukunft in Wien stattfinden.

Neuer Organisator bringt Erfahrung mit

Die Entscheidung fiel im Rahmen eines öffentlichen Vergabeverfahrens. Mit der Messe Stuttgart kommt ein Unternehmen zum Zug, das bereits Erfahrung mit großen Comic- und Entertainment-Veranstaltungen hat. In Stuttgart findet seit zehn Jahren die CCON | Comic Con statt. Im Jahr 2025 verzeichnete diese mit rund 55.000 Besuchern einen neuen Rekord.Von dieser Erfahrung soll künftig auch die Wiener Veranstaltung profitieren. „Mit der Messe Stuttgart haben wir einen erfahrenen Partner, der die Branche und ihre Community genau kennt“, erklärt VIECON-Geschäftsführerin Katharina Weishaupt. Man erhoffe sich neue Impulse und internationale Kontakte für die Weiterentwicklung der beiden Formate.

Was ändert sich für die Fans?

Die wohl wichtigste Information für die Community: Die Vienna Comic Con und die Vienna Challengers Arena bleiben weiterhin im VIECON Messe Wien beheimatet. Die Comic Con findet dort bereits seit 2015 jährlich im November statt. Welche konkreten Neuerungen die Besucher ab 2027 erwarten, ist derzeit noch offen. Fest steht aber, dass die Vorbereitungen bereits angelaufen sind. Ein Team der Messe Stuttgart war schon bei den Veranstaltungen 2026 in Wien vor Ort, um sich mit dem Gelände und den Abläufen vertraut zu machen. Weitere Änderungen und neue Ideen sollen in den kommenden Monaten vorgestellt werden.

Bisheriger Veranstalter gibt Lizenz ab

In den vergangenen Jahren wurden die Vienna Comic Con und die Vienna Challengers Arena von den Austrian Exhibition Experts (AEE) organisiert. Das Unternehmen hat die Veranstaltungen laut VIECON maßgeblich mitgestaltet. Künftig will sich AEE stärker auf andere Messeformate konzentrieren. Die Zusammenarbeit mit VIECON bei weiteren Veranstaltungen in Wien bleibt jedoch bestehen. Auch Stefan Lohnert, Geschäftsführer der Messe Stuttgart, freut sich auf die neue Aufgabe. Sein Team habe sich in den vergangenen zehn Jahren viel Wissen rund um Comics, Anime, Gaming und Cosplay angeeignet.