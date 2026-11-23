Die britische Indieband alt-J hat für 2027 eine neue Tour angekündigt. Auch ein Auftritt in der Arena Wien steht am 27. Juli an. Tickets gibt es ab Freitag.

Indie-Fans dürfen sich freuen: Endlich kommt die britische Band Alt-J wieder nach Wien. Mit Hits wie „Breezeblocks“ und „Taro“ machten sie sich bereits im Jahr 2012 weltweit einen Namen und sind seitdem aus der Indie-Musikszene nicht mehr wegzudenken. Das Debütalbum „An Awesome Wave“ verkaufte sich 1,5 Millionen mal, das zwei Jahre später folgende Album „This Is All Yours“ mit Hits wie „Left Hand Free“ feierte ähnliche Erfolge.

Arena Wien nun doch gefördert

Auf Instagram kündigte die Band nun eine neue Europa-Tour für das Jahr 2027 an. Wien ist hier einer von nur fünf Konzertterminen außerhalb von Großbritannien und wird am 27. Juli 2027 in der Arena Wien stattfinden. Das Announcement der Band kommt nur einige Tage nachdem die Stadt Wien nach einer Petition mit 100.000 Unterschriften das Förderungs-Aus für die Arena wieder zurückgezogen hat und der Förderungsbetrag von 259.000 Euro für die Arena doch gesichert wurde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.11.2026 um 11:32 Uhr aktualisiert