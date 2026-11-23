Der Winter zeigt sich in Wien! Am Montagvormittag fallen im 19. Bezirk die ersten Schneeflocken. Eine 5min.at-Leserin hat den winterlichen Moment bei einem Spaziergang mit ihrem Hund festgehalten.

Frau Holle ist in Wien angekommen! Am Montag, dem 23. November, dürfen sich die Wiener über die ersten Schneeflocken freuen.

Frau Holle ist in Wien angekommen! Am Montag, dem 23. November, dürfen sich die Wiener über die ersten Schneeflocken freuen.

Frau Holle ist in Wien angekommen! Am Montag, dem 23. November, dürfen sich die Wiener über die ersten Schneeflocken freuen. Zumindest in Döbling, dem 19. Wiener Gemeindebezirk, schneit es bereits. Eine 5min.at-Leserin aus Wien war gerade mit ihrem Hund in Grinzing unterwegs, als die ersten Flocken vom Himmel fielen. Sie hielt den Moment mit ihrer Kamera fest.

©Leservideo | Schnee in Wien

Kalter Wochenstart in Wien

Passend zum ersten Schnee zeigt sich das Wetter in der Bundeshauptstadt am Montag von seiner winterlichen Seite. Die Temperaturen erreichen tagsüber nur rund 4 Grad. Dazu weht zunächst lebhafter bis kräftiger Nordwestwind, der im Laufe des Nachmittags nachlässt. Ob die Schneeflocken auch in anderen Wiener Bezirken für winterliche Stimmung sorgen, bleibt abzuwarten. Schneit es bei dir auch schon? Schick uns gerne deine Fotos vom ersten Schnee in Wien an wien@5min.at.

©Leservideo | Erste Schneeflocken über Wien

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.11.2026 um 11:51 Uhr aktualisiert