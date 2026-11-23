Ein Lottoschein aus Wien bringt rund 163.400 Euro ein. Bei der Ziehung am Sonntag knackte eine Person den Jackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl. Für Mittwoch wartet beim Sechser ein neuer Jackpot von rund 1,4 Millionen Euro.

Da darf sich jemand freuen: Nicht über sechs, aber fünf richtige durfte sich am Sonntag eine Person aus Wien freuen. Mit den fünf richtigen Zahlen und der passenden Zusatzzahl sicherte sie sich eine beachtliche Summe von 163.400 Euro. Ob sich der oder die Glückliche bereits über den Gewinn informiert hat, ist nicht bekannt. Insgesamt hat die Person vier Tipps abgegeben, der zweite Tipp war der Volltreffer.

Am Mittwoch warten 1,4 Mio. Euro

Einen Sechser konnte bei der Sonntagsziehung hingegen niemand erzielen. Somit wartet bei der nächsten Ziehung am Mittwoch, dem 25. November, ein Jackpot von rund 1,4 Millionen Euro. Auch beim Joker blieb der erste Gewinnrang unbesetzt. Hier geht es am Mittwoch um rund 300.000 Euro. Bei LottoPlus gab es ebenfalls keine Sechser. Die jeweiligen Gewinnsummen wurden deshalb auf die Fünfer aufgeteilt. Dabei erhielten 42 Spielteilnehmer jeweils rund 3.500 Euro, weitere 40 Personen gewannen jeweils mehr als 3.600 Euro.