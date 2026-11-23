Am Sonntag, dem 22. November 2026, führte die Bereitschaftseinheit der Wiener Polizei mehrere Kontrollen rund um den Bahnhof Floridsdorf durch. Im Mittelpunkt stand der illegale Besitz von Pyrotechnik. Dabei machten die Beamten gleich mehrere Funde, wie die Landespolizeidirektion Wien am Montag bekannt gab.

Gefährliche Böller in Zugtoilette versteckt

Bei der Durchsuchung eines Zuges entdeckten die Polizisten in einer Toilette insgesamt 118 pyrotechnische Gegenstände. Darunter befanden sich 96 Stück der Kategorie F3 und 22 Stück der besonders gefährlichen Kategorie F4. Wem die Feuerwerkskörper gehörten, konnte zunächst nicht geklärt werden.

Polizei kontrolliert Kinder: Waffen und Böller entdeckt

Auch bei weiteren Kontrollen am Bahnhof wurden die Einsatzkräfte fündig. Bei einem erst 12-jährigen Buben stellten sie 135 pyrotechnische Gegenstände sicher. Darunter waren 35 Stück der Kategorie F4 mit verbotenem Blitzknallsatz. Zusätzlich hatte der Zwölfjährige ein verbotenes Elektroschockgerät bei sich, das äußerlich wie eine Taschenlampe aussah. Bei einem 14-Jährigen entdeckten die Beamten weitere 90 Feuerwerkskörper, die vermutlich mit Blitzknallsatz ausgestattet waren. Außerdem wurden bei ihm ein ebenfalls als Taschenlampe getarntes Elektroschockgerät, eine täuschend echt aussehende Airsoft-Pistole mit Schalldämpfer sowie ein Nothammer sichergestellt. Letzterer dürfte laut Polizei aus einem Zugwaggon gestohlen worden sein.

Insgesamt 343 Feuerwerkskörper sichergestellt

Die Bilanz der Schwerpunktaktion: 343 Stück verbotene Pyrotechnik wurden aus dem Verkehr gezogen. Die Wiener Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor illegalen Feuerwerkskörpern. Besonders Produkte mit Blitzknallsatz können schwere Verletzungen verursachen. Ein zusätzliches Risiko stellen laut Polizei Feuerwerkskörper dar, die ohne entsprechende Qualitätskontrollen oder Zulassungen aus dem Ausland beschafft werden. Vor allem ein leichtsinniger Umgang mit solchen Gegenständen könne gefährliche Folgen haben.