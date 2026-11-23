Eine 15-Jährige soll am Sonntag im Wiener Stadtpark nach einer verweigerten Zigarette eine Pistole auf zwei Frauen gerichtet haben. Die Polizei stellte eine Softgun sicher und nahm die Jugendliche vorläufig fest.

Damit rechnet man nicht, wenn man nach einer Zigarette gefragt wird: Gestern Nachmittag, am 22. November soll eine 15-Jährige zwei Passantinnen im Stadtpark angesprochen und um eine Zigarette gebeten haben. Als die beiden Frauen dies verneinten, zog das Mädchen plötzlich eine Pistole und richtete sie auf die Passantinnen.

Pistole war Softgun

Im Anschluss ergriff die 15-Jährige die Flucht, wurde aber von einen der beiden Frauen verfolgt. Herbeigerufene Beamte konnten die Tatverdächtige schließlich vorläufig festnehmen und ihre Softgun Pistole sicherstellen. Im Zuge der Vernehmung sagte das Mädchen sie hatte die Frauen nicht bedrohen wollen um sich zu bereichern, sondern weil sie von ihnen beleidigt worden war. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die 15-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.11.2026 um 12:55 Uhr aktualisiert