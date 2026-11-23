Ein mutmaßlicher Drogendealer ist am Sonntagabend in Wien-Ottakring festgenommen worden. Bei weiteren Ermittlungen entdeckte die Polizei fast ein Kilogramm Cannabis, rund 6.000 Euro Bargeld und ein gefälschtes Ausweisdokument.

Am Sonntag, dem 22. November 2026, wurden Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) in Wien-Ottakring auf einen mutmaßlichen Drogenhandel aufmerksam.

Am Sonntag, dem 22. November 2026, wurden Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) in Wien-Ottakring auf einen mutmaßlichen Drogenhandel aufmerksam.

Am Sonntag, dem 22. November 2026, wurden Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) in Wien-Ottakring auf einen mutmaßlichen Drogenhandel aufmerksam. Gegen 18.45 Uhr beobachteten die Polizisten im Bereich der Degengasse einen Verkauf von Suchtmitteln. Die Einsatzkräfte schritten ein und nahmen den 35-jährigen mutmaßlichen Verkäufer, einen algerischen Staatsbürger, vorläufig fest. Auch der 25-jährige Käufer aus Afghanistan wurde angezeigt.

48 Behälter mit Cannabis im Rucksack

Bei der Kontrolle des Verdächtigen machten die Beamten einen ersten Fund: In seinem Rucksack befanden sich 48 Behältnisse mit Cannabis sowie Bargeld im dreistelligen Eurobereich. Damit war die Amtshandlung allerdings noch nicht beendet. Die Ermittler durchsuchten anschließend eine Wohnung, die der 35-Jährige genutzt haben soll. Dort stießen sie auf weitere Suchtmittel und Geld. Außerdem wurde ein gefälschtes Identitätsdokument sichergestellt.

Rund 6.000 Euro Bargeld sichergestellt

Insgesamt stellte die Wiener Polizei bei dem Einsatz rund 960 Gramm Cannabis und etwa 6.000 Euro Bargeld sicher. Der 35-jährige Tatverdächtige befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Drogenhandel dauern an.