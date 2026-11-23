Zwei 14-Jährige flüchteten in Wien-Favoriten mit einem gestohlenen E-Moped vor der Polizei und krachten gegen ein Auto. Bei ihrer Festnahme entdeckten die Beamten eine gestohlene Zeitungskasse und ein verbotenes Messer.

In der Nacht auf Samstag, den 21. November 2026, kam es in Wien-Favoriten zu einer Verfolgung durch die Polizei.

In der Nacht auf Samstag, den 21. November 2026, kam es in Wien-Favoriten zu einer Verfolgung durch die Polizei.

In der Nacht auf Samstag, den 21. November 2026, kam es in Wien-Favoriten zu einer Verfolgung durch die Polizei. Gegen 2.20 Uhr versuchten zwei 14-Jährige im Bereich der Quellenstraße, mit einem E-Moped vor den Beamten zu flüchten. Dabei stießen die Jugendlichen mit einem Pkw zusammen. Doch auch nach dem Unfall gaben sie nicht auf: Sie ließen das E-Moped zurück und rannten davon. Die Polizisten konnten die beiden jedoch einholen und vorläufig festnehmen.

Gestohlene Zeitungskasse und Springmesser entdeckt

Bei der Kontrolle der beiden Jugendlichen, einem indischen und einem syrischen Staatsbürger, stellten die Beamten mehrere Gegenstände sicher. Darunter befanden sich eine gestohlene Zeitungskasse mit Münzgeld sowie ein verbotenes Springmesser. Laut Polizei sollen die Jugendlichen versucht haben, die Zeitungskasse aufzubrechen. Gegen beide wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Auch das E-Moped war gestohlen

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass auch das E-Moped als gestohlen galt. Einer der 14-Jährigen erklärte gegenüber den Polizisten, dass sie die Zeitungskasse im 23. Wiener Gemeindebezirk entwendet hätten. Das E-Moped hätten sie hingegen nur gefunden und nicht selbst gestohlen, behauptete er. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide Jugendlichen auf freiem Fuß angezeigt