Ein Fußgänger wurde am Sonntag in Wien-Währing von einem weißen Mercedes erfasst und schwer verletzt. Der unbekannte Lenker soll geflüchtet sein, ohne anzuhalten. Die Polizei bittet um Hinweise zum Fahrzeug.

Gestern, am 22. November, kam es frühmorgens zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Das Opfer soll bei der Fahrbahnüberquerung von einem weißen Mercedes erfasst worden sein. Im Anschluss soll der der Lenker ohne anzuhalten in Richtung des 19. Bezirks geflüchtet sein.

Opfer schwer verletzt

Der erfasste Mann erlitt schwere Kopfverletzungen sowie Verletzungen an den Armen und am Oberkörper. Nachdem er vom Rettungsdienst am Unfallort erstversorgt wurde, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Während der Klärung des Vorfalls und der Versorgung des Fußgängers musste die Gersthofer Straße zwischen der Kreuzgasse und der Währinger Straße gesperrt werden. Die Ermittlungen laufen. Sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen PKW können in jeder Polizeidienststelle gegeben werden.