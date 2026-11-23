Eine Welle der Hilfsbereitschaft: Kinder verkauften ihre eigenen Spielsachen, Promis sorgten für Rekordgebote - und am Ende kamen unglaubliche 15.000 Euro für die krebskranke Leonie und ihre Familie zusammen.

Samstag, der 21. November 2026, war ein Tag voller Freude und Zuversicht für die vierjährige Leonie und ihre Familie: Zahlreiche Kinder trennten sich von ihren eigenen Spielsachen, um die lebensnotwendige Krebsbehandlung des Mädchens finanziell zu unterstützen – tatkräftig flankiert von prominenter Unterstützung aus Sport und Musik. Pünktlich um 11.00 Uhr öffneten sich die Türen zum Hobbyraum in der Heinrich-Collin-Straße im 14. Bezirk in Wien. In vorweihnachtlich dekorierten Räumlichkeiten boten junge Verkäuferinnen und Verkäufer eine breite Auswahl an Spielwaren für den guten Zweck an.

„Wir helfen Leonie!“

Auch wenn dem einen oder anderen Kind der Abschied von liebgewonnenen Stücken sichtlich schwerfiel, stand das gemeinsame Ziel im Mittelpunkt: „Wir helfen Leonie!“ Hinter der Initiative der Organisatoren Elena und Thomas Hetlinger sowie Moderator Manfred Brunner steht ein ernster Hintergrund: Die erst vierjährige Leonie leidet an einem hartnäckigen Gehirntumor und unterzieht sich derzeit in Essen (Deutschland) einer fast achtwöchigen, intensiven Strahlentherapie.

Prominente Unterstützung am Wuzzler und bei der Tombola

Im Laufe des Tages schauten mehrere bekannte Persönlichkeiten in Penzing vorbei, um die Aktion zu unterstützen. Den Auftakt machte der ehemalige ÖFB-Teamkapitän Andreas Ivanschitz, der neben Autogrammwünschen der Kinder auch mit einer Online-Spende von 400 Euro über die Plattform „GoFundMe“ ein Zeichen setzte. Kurz darauf folgte Fitness-Coach Philipp Jelinek, der trotz Krücken persönlich erschien: „Den Veranstalter kenne ich schon seit unserer Jugendzeit. Und wenn er wieder einmal sein großes soziales Herz öffnet, bin ich selbstverständlich dabei!“

©Christine Fröschl v.l.: Philipp Jelinek, Stephan Marasek, Zoran BarišićThomas Hetlinger, Manfred Brunner, Zoran Barišić

SK-Rapid-Legenden traten beim Tischfußball gegen Gäste an

Für sportliche Unterhaltung sorgten die beiden SK-Rapid-Legenden Zoran Barišić und Stephan Marasek, die am Tischfußballtisch gegen freiwillige Spenden gegen die Gäste antraten. Begleitet wurde das Duell von reichlich Fußball-Schmäh, etwa als Marasek nach einem Treffer von Barišić augenzwinkernd anmerkte: „Wenn du im Mai 1996 im Finale genauso schön getroffen hättest, hätten wir den Cup-Pokal nach Österreich geholt!“

©Christine Fröschl

Trikot-Versteigerung bringt Rekordsumme

Neben einer Tombola sorgte vor allem eine Auktion für hohe Einnahmen: Ein vom Rapid-Fanclub „TGWF – The Green White Family“ zur Verfügung gestelltes, signiertes SK-Rapid-Trikot – unter anderem mit der Unterschrift von Hans Krankl – erzielte 380 Euro. Ein signiertes Trikot von Bayern-München-Stürmer Harry Kane (Rückennummer 9) wurde nach einem spannenden Bietergefecht für 800 Euro an Hermann Schabereiter versteigert, der telefonisch live zugeschaltet war.

Anonyme Spenderin rundet auf

Bei der offiziellen Verkündung des Zwischenstandes präsentierte Organisator Thomas Hetlinger schließlich einen Spendenscheck über 11.897 Euro, was im Saal für großen Jubel sorgte. Den Schlusspunkt setzte schließlich eine anonyme Spenderin, die den Betrag im Nachgang noch einmal aufstockte, und zwar auf die Gesamtsumme von 15.000 Euro. Für das Organisationsteam um Elena und Thomas Hetlinger sowie Manfred Brunner bleibt ein bewegendes Fazit: „Es war ein Tag, an dem Kinder und Erwachsene gezeigt haben, was soziales Denken und gelebte Menschlichkeit wirklich bedeuten.“

Videobotschaft sorgt für Gänsehaut

Für den wohl bewegendsten Moment des Nachmittags sorgte Musiker Roman Gregory (Alkbottle), der persönlich mit Leonies Familie befreundet ist. Sichtlich gerührt erklärte er vor Ort: „Es ist schrecklich, wie sehr die kleine Maus unter ihrem Gehirntumor leiden muss. Wir können nur hoffen, dass die Ärzte ihre Schmerzen in den Griff bekommen und ihr auf dem Weg zur Heilung helfen können.“ Über ein Mikrofon spielte Gregory eine aktuelle Videobotschaft von Leonies Mutter aus Deutschland ab. Sichtlich erschöpft, aber voller Zuversicht wandte sie sich an die Helfer in Wien: „Ich kann meine Gefühlswelt derzeit gar nicht beschreiben. Aber ich danke jedem Einzelnen von euch aus tiefstem Herzen für eure Unterstützung. Leonie und ich werden gemeinsam gegen diesen hartnäckigen Gehirntumor kämpfen.“