Im Wiener Prater laufen die Bauarbeiten für eine brandneue Attraktion auf Hochtouren: Mit „Flying Lili“ entsteht derzeit eine Familien-Hochschaubahn, die das berühmte Wahrzeichen des Parks - die Liliputbahn - in die Lüfte hebt.

Die Geschäftsführerin von Lilis Welt, Anna Kleindienst-Jilly, und die Namensgeberin Ilse Hörler entlüften das Geheimnis um die neue Baustelle im Wiener Prater.

Die Geschäftsführerin von Lilis Welt, Anna Kleindienst-Jilly, und die Namensgeberin Ilse Hörler entlüften das Geheimnis um die neue Baustelle im Wiener Prater.

Das neue Fahrgeschäft Flying Lili entsteht auf dem geschichtsträchtigen Gelände der ehemaligen Hochschaubahn „Super 8“, die vor einigen Jahren verkauft wurde. Die Verbindung zur traditionsreichen Liliputbahn spiegelt sich nicht nur im Standort, sondern vor allem im Design wider: Die Waggons werden im nostalgischen Dampflok-Stil gestaltet sein. Das erklärt Pressesprecher Philipp Pertl gegenüber 5 Minuten.

Flying Lili hebt ab

Genau daraus leitet sich auch der Name ab, der im Rahmen eines öffentlichen Gewinnspiels aus über 250 Einsendungen ausgewählt wurde: Anders als ihr schienengebundenes Vorbild am Boden werden die Waggons von Flying Lili durch die Luft sausen. Die Strecke führt dabei quer über den Bereich Lilis Welt bis hinüber zur Remise und zur Wasserbahn „Aquagaudi“.

©Lilis Welt Hier werden Besucherinnen und Besucher ab dem kommenden Jahr in die Lüfte gehoben.

Fokus auf Familien statt Adrenalin-Kick

Während viele Achterbahnen auf maximale Geschwindigkeit und Looping-Action setzen, schlägt der Prater mit diesem Projekt ganz bewusst einen anderen Weg ein. Statt eines extremen Adrenalin-Kicks steht bei der Attraktion das gemeinsame Erlebnis für Kinder und Familien im Vordergrund. Das Fahrgeschäft ist gezielt so konzipiert, dass auch jüngere Besucherinnen und Besucher auf ihre Kosten kommen.

Zeitplan und Ausblick auf das große Jubiläum

Der Startschuss für die Bauarbeiten fiel bereits im Winter 2025/26. Läuft alles nach Plan, stehen im Frühjahr 2027 die ersten Testfahrten auf dem Programm, bevor die Bahn im Laufe der Saison 2027 offiziell für die Besucherinnen und Besucher eröffnet wird. Details zur genauen Stundenkapazität der Anlage werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Langfristig ist Flying Lili erst der Anfang weiterer Pläne rund um die Lili-World: Hinter den Kulissen wird bereits fleißig an neuen Ideen für das Jahr 2028 gefeilt – dann feiert die Wiener Liliputbahn ihr großes 100-jähriges Jubiläum.

Faktenbox – Flying Lili im Überblick: Typ: Familien-Hochschaubahn im Dampflok-Design

Standort: Gelände der ehemaligen „Super 8“ (Route über „Lilis Welt“ bis zur Remise und „Aquagaudi“)

Baustart: Winter 2025/26

Testfahrten: Frühjahr 2027

Eröffnung: Saison 2027

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.11.2026 um 16:09 Uhr aktualisiert