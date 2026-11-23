Jedes Jahr sorgen in Wien rund 200 Kohlenmonoxid-Vergiftungen für Angst und Schrecken. Besonders in der Heizsaison steigt das Risiko. Experten warnen: Das geruchlose Gas bleibt oft unbemerkt – und es kann tödlich sein.

Allein im Vorjahr stellten die Wiener Rauchfangkehrer 12.000 Mängel an Gasgeräten fest. Bei fast der Hälfte der Fälle waren die Probleme so schwerwiegend, dass die betroffenen Geräte abgeschaltet werden mussten. Schlecht gewartete Thermen können bei Kohlenmonoxid-Austritt zur ernsten Gefahr werden, warnen die Experten.

Unsichtbares Risiko

Kohlenmonoxid ist weder sichtbar noch riechbar. Entsteht bei der Verbrennung zu wenig Frischluft, kann sich das Gas in Wohnräumen ansammeln. Moderne, besonders dichte Gebäude, Dunstabzüge oder Lüftungen können die notwendige Luftzufuhr zusätzlich beeinträchtigen und das Risiko erhöhen.

So schützt du dich

Experten empfehlen eine jährliche Wartung der Gastherme sowie regelmäßige Kontrollen der Abgasanlagen. Zusätzlich können Kohlenmonoxid- und Rauchmelder Leben retten. Wer auf ungewöhnliche Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindel oder Übelkeit achtet und seine Anlage regelmäßig prüfen lässt, könne die Gefahr deutlich reduzieren.