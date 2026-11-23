Mit spektakulären Rutschen, interaktiven Games und Sportflächen eröffnet im 22. Bezirk ein neues Freizeit-Highlight. Der Startschuss der ersten „Slack City“ in der EU fällt noch im heurigen Dezember, wie 5 Minuten erfuhr.

Mega-Spaß: Die "Slick City" eröffnet in Kürze auch in Wien ihre Tore.

Mega-Spaß: Die "Slick City" eröffnet in Kürze auch in Wien ihre Tore.

Herzstück der Anlage sind knapp 20 riesige Indoor-Rutschen auf 4.700 Quadratmetern. Die höchsten starten aus acht Metern Höhe, manche Bahnen verlaufen fast senkrecht. Besucher sausen bäuchlings auf speziellen Matten durch Wellen, Spiralen und Steilstücke bis hin zu sanften Landungen auf Luftkissen.

„Neues ausprobieren“

Mit dem neuen Action-Park wolle man „einen Ort schaffen, an dem Familien und Freundesgruppen gemeinsam aktiv werden, Neues ausprobieren und Erlebnisse teilen, die lange in Erinnerung bleiben“, so Betreiber Florian Ruckert zu 5 Minuten.

Soccer und Basketball

Neben den Rutschen setzt Slick City auf Bewegung und digitale Erlebnisse. Geplant sind Soccer- und Basketball-Courts auf Airtrack-Matten sowie interaktive Spiele wie Pixel und Valo Jump. Für die jüngsten Gäste entsteht zusätzlich ein eigener Soft-Play-Bereich.

Erster EU-Standort

Das aus den USA stammende Freizeitkonzept wächst rasch und wählte Wien nun als ersten Standort innerhalb der Europäischen Union. Die Betreiber sehen in der Bundeshauptstadt ideale Voraussetzungen für „ein Angebot, das Familien, Jugendliche und Freundesgruppen gleichermaßen ansprechen“ soll.