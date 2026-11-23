Über 60 Jahre lang servierten sie mit Herzblut Schnitzel, jetzt stehen sie kurz vor Weihnachten selbst vor dem Nichts. Nach der Insolvenz des Kult-Gasthauses Kopp in der Brigittenau lässt ein Spendenaufruf Hoffnung keimen.

Über sechs Jahrzehnte lang war das Gasthaus Kopp in der Engerthstraße (Wien, 20. Bezirk) eine Institution – weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt für seine riesigen Schnitzel, klassische Wiener Hausmannskost und die urige Atmosphäre. Seit dem 13. November 2026 bleiben die Türen des Lokals jedoch geschlossen. Nachdem das Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren über das Unternehmen der 86-jährigen Betreiberin eröffnet hat, stehen die Beschäftigten plötzlich vor einer ungewissen Zukunft. Eine Online-Spendenaktion soll nun die größte Not lindern.

Nachricht über Insolvenz kam völlig unerwartet

Unter dem Titel „Gasthaus Kopp – Ein Team, eine Bitte“ wurde auf der Plattform „GoFundMe“ ein emotionaler Hilfsaufruf gestartet. Darin schildern die Initiatoren, wie hart das Aus die Belegschaft getroffen hat: „Die Nachricht von der Insolvenz des Gasthauses Kopp kam für alle völlig unerwartet. Das Team hatte bis zum letzten Tag keine Info. Und das alles kurz vor Weihnachten.“

Von heute auf morgen fehlt dem Team das Einkommen

Durch die abrupte Schließung fehlt den Angestellten – laut Aufruf „Menschen, die mit viel Einsatz, Herzblut und Leidenschaft gearbeitet haben“ – von heute auf morgen das laufende Einkommen. Wann wieder mit einem regulären Gehalt zu rechnen ist, sei derzeit völlig offen. Besonders schwer wiegt in der Gastronomie zudem der Wegfall der Trinkgelder, die für viele einen wesentlichen Teil des Einkommens ausmachten. Gleichzeitig laufen die finanziellen Belastungen weiter: „Miete, Strom, Lebensmittel, Versicherungen und andere Fixkosten müssen bezahlt werden.“

„Jeder Euro zählt“

Mit den gesammelten Geldern wollen die Organisatoren dem ehemaligen Kopp-Team helfen, diese schwierige Übergangszeit zu überbrücken. „Jeder Euro zählt. Egal welcher Betrag – jede Unterstützung ist ein Zeichen der Menschlichkeit und Solidarität“, heißt es in dem Appell. Neben der finanziellen Hilfe bitten die Verfasser des Aufrufs, die Aktion möglichst breit zu teilen, um viele ehemalige Stammgäste und Unterstützer zu erreichen. Trotz des schmerzhaften Endes überwiegt im Rückblick auf die Jahrzehnte in der Brigittenau die Verbundenheit zu den Besuchern: „Wir blicken mit Dankbarkeit auf all die Jahre zurück und auf die vielen Menschen, die wir kennenlernen durften.“