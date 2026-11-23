Schluss mit landen Wegen für Wiens Kletter- und Fußballszene: Mit dem offiziellen Spatenstich in der Donaustadt startet die Stadt Wien ein 12,75-Millionen-Euro-Bauprojekt bei der Kletterhalle Wien.

In der Donaustadt rollen ab sofort die Bagger für ein umfassendes Sport-Upgrade: Mit dem offiziellen Spatenstich in der Erzherzog-Karl-Straße 108 fiel der Startschuss für ein neues Verwaltungs- und Funktionsgebäude. Die Stadt Wien investiert rund 12,75 Millionen Euro in die erste Bauphase, um die Infrastruktur für die Kletterhalle Wien, die Naturfreunde Wien und den FC Stadlau auf den neuesten Stand zu bringen. Die Inbetriebnahme ist für Februar 2028 geplant.

„Wien zählt zu den lebenswertesten Städten der Welt, und ein vielfältiges Sport- und Freizeitangebot trägt wesentlich dazu bei. Mit dem neuen Funktionsgebäude schaffen wir die Grundlage für die langfristige Weiterentwicklung dieses wichtigen Sportstandorts und investieren zugleich in nachhaltige Infrastruktur mit Mehrwert für die Stadt und ihre Menschen.“ Wien Holding Geschäftsführer Oliver Stribl

Mehr Platz fürs Klettern und kürzere Wege

Die Kletterhalle Wien verzeichnet täglich bis zu 500 Besucherinnen und Besucher und stößt zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen. Der Neubau schafft hier dringend benötigte Abhilfe. Beim Bau setzt die Stadt auf heimisches Holz, eine CO2-neutrale Baustellenabwicklung und den klimaaktiv-Standard Silber. Für Heizung und Kühlung sorgen eine Wärmepumpe mit 20 Tiefensonden sowie eine 66-kWp-Photovoltaikanlage auf dem Tribünendach, ergänzt durch Dachbegrünung und Nutzwasser-Nutzung.

Das soll sich verbessern: Direkter Zugang: Durch die unmittelbare Anbindung an die bestehende Halle entfällt der bisherige 80 Meter lange Verbindungsgang. Der Zutritt erfolgt künftig barrierefrei über ein zentrales Foyer samt Kassa und kleinem Bistro.

Mehr Kletterfläche: Weil Garderoben, Sanitäranlagen und Lagerflächen in das neue Untergeschoß wandern, wird in der bestehenden Halle Platz frei – das Indoor-Kletterangebot kann dadurch künftig um rund 1.000 Quadratmeter wachsen.

Infrastruktur für Matchtage: Auch der FC Stadlau profitiert direkt. Neben neuen Vereinsgarderoben werden Besuchertoiletten für bis zu 4.000 Fußballfans in das Gebäude integriert.

Über 1.600 Quadratmeter Entsiegelung

Langfristig wird durch die Bündelung der Anlagen nicht nur ein wertvoller Baumbestand geschützt, sondern es werden auch rund 1.617 Quadratmeter Fläche entsiegelt. Das schafft Raum für zukünftige Erweiterungen: In weiteren Schritten sind bis zu 1.500 Quadratmeter Outdoor-Kletterfläche, zwei neue Fußball-Trainingsplätze sowie zusätzliche Obergeschoße für Tischtennis-, Fitness- und Büroräume vorgesehen. Das Projekt ist Teil des städtischen Entwicklungsplans „Sport.Wien.2030“, über den Wien bis Ende des Jahrzehnts rund 400 Millionen Euro in die Modernisierung seiner Sportstätten investiert.