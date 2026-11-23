Der neue Budgetvoranschlag der Stadt Wien sorgt im Sozialbereich für heftige Kritik. Das Bündnis „Wien bleibt anders“ befürchtet reale Einsparungen von über 150 Millionen Euro, mit weitreichenden Folgen für Betroffene.

Laut dem Bündnis entfaltet der Sparkurs seine volle Wucht oft erst zeitverzögert - dann aber umso heftiger.

Laut dem Bündnis entfaltet der Sparkurs seine volle Wucht oft erst zeitverzögert - dann aber umso heftiger.

Die Befürchtungen von „Wien bleibt anders“, ein Bündnis von rund 80 Wiener Sozialorganisationen, haben sich bewahrheitet, wie in einer Aussendung am vom Montag mitgeteilt wird. Mit dem aktuellen Budgetvoranschlag der Stadt Wien stehen dem Sozialbereich massive Einschnitte bevor. Laut dem Bündnis belaufen sich die realen Kürzungen auf rund sechs Prozent – das entspricht einer Gesamtsumme von mehr als 150 Millionen Euro.

Lücke von über 150 Millionen Euro

Konkret werden die städtischen Zuschüsse an den Fonds Soziales Wien (FSW) nominell um 93,5 Millionen Euro (rund drei Prozent des FSW-Budgets) reduziert, heißt es. Da gleichzeitig die Lohn- und Sachkosten um ebenfalls etwa drei Prozent steigen, klafft in der Praxis eine Lücke von über 150 Millionen Euro.

Mittermair: „Über 1.000 Arbeitsplätze sind gefährdet“

Für Robert Mittermair, Sprecher des Bündnisses, steht fest, dass diese Einsparungen das soziale Netz der Bundeshauptstadt nachhaltig beschädigen werden. „Zehntausende Beratungs- und Betreuungsstunden werden wegfallen, mehr als 1.000 Jobs im Sozialbereich wackeln“, warnt Mittermair. Besonders dramatisch sei, dass die Versorgung jener Menschen infrage gestellt werde, die am dringendsten auf Unterstützung angewiesen sind.

Teure Langzeitfolgen befürchtet

Die Auswirkungen des Sparkurses würden sich zwar oft erst verzögert, dann aber umso drastischer zeigen, so das Bündnis. Die Organisationen rechnen mit einer Reihe schwerwiegender gesellschaftlicher Folgen. „Kurzfristige Einsparungen jetzt verursachen hohe Folgekosten in der Zukunft“, fasst Mittermair die Kritik zusammen.

Diese Folgen drohen laut dem Bündnis: Jugendliche: Drohendes Abrutschen in prekäre Verhältnisse und ein Anstieg der Jugendkriminalität.

Psychische Gesundheit: Häufigere Einweisungen in die stationäre Psychiatrie oder den Maßnahmenvollzug.

Inklusion: Menschen mit Behinderungen könnten ihre Selbstständigkeit verlieren und vermehrt in teurere Pflegestrukturen abgedrängt werden.

Armut & Wohnen: Der Verlust der Mindestsicherung führe unweigerlich zu Wohnungsverlusten.

Kritik an mangelnder Planungssicherheit

Neben der Höhe der Kürzungen stößt vor allem die Informationspolitik der Stadt auf Unverständnis. Rund einen Monat vor Weihnachten herrsche völlige Unklarheit darüber, wie die Einsparungen auf die einzelnen Trägerorganisationen verteilt werden. Weder sei bekannt, ob nach dem Rasenmäherprinzip gekürzt wird oder einzelne Tarife besonders hart getroffen werden, noch lägen die Tarifsätze für das kommende Jahr vor. Eine seriöse Budgetplanung sei für die Vereine und Organisationen unter diesen Umständen derzeit unmöglich.