Burger-Fans in der Bundeshauptstadt dürfen sich über prominente Verstärkung aus Deutschland freuen: Die Berliner Kult-Kette Burgermeister expandiert nach Österreich und eröffnet am Dienstag ihre erste Filiale in Wien.

Am 24. November feiert die bekannte Berliner Burgerkette „Burgermeister“ ihre Österreich-Premiere in Wien Mitte The Mall. Zum Auftakt lockt das Unternehmen mit einem besonderen Eröffnungsangebot: Gäste erhalten zwei Burger zum Preis von einem.

84 Sitzplätze und über 40 neue Arbeitsplätze

Auf einer Fläche von rund 250 Quadratmetern bietet das neue Restaurant Platz für insgesamt 84 Gäste. Durch die Eröffnung entstehen laut Unternehmensangaben mehr als 40 neue Jobs in Wien. Kulinarisch bleibt Burgermeister seinem Konzept treu und setzt auf frisch zubereitete Burger sowie Zutaten aus eigener Produktion – diese werden direkt in Berlin hergestellt und für die Zubereitung nach Wien geliefert.

Vom Kreuzberger Toilettenhäuschen zur internationalen Kette

Die Erfolgsgeschichte von Burgermeister begann im Jahr 2006 in Berlin-Kreuzberg. Der allererste Stand befand sich damals an einem eher ungewöhnlichen Ort: in einem ehemaligen öffentlichen Toilettenhäuschen unter den Hochbahn-Gleisen am Schlesischen Tor. Was als kleiner Imbiss startete, hat sich längst zu einer etablierten Systemgastronomie-Kette entwickelt. Mittlerweile betreibt das Unternehmen nach eigenen Angaben 31 Restaurants in Deutschland sowie zwei weitere Standorte in Polen.

Weitere Expansion in Österreich geplant

Der Standort in Wien Mitte soll nur der Anfang der Österreich-Expansion sein. Auf der offiziellen Website der Kette ist bereits eine zweite Wiener Filiale in der Mariahilfer Straße 101 angekündigt – ein genauer Eröffnungstermin steht hierfür allerdings noch nicht fest. Langfristig verfolgt Burgermeister gemeinsam mit seinem österreichischen Partner ambitionierte Ziele: Geplant sind mindestens 20 Standorte in ganz Österreich.