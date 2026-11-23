Die Umgestaltung des zweiten Bauabschnitts der Äußeren Mariahilfer Straße schreitet voran. Ein Teil der insgesamt 45 neuen Bäume hat bereits seinen Platz in den modernisierten Pflanzbeeten gefunden.

Seit dem Frühjahr 2026 laufen die Bauarbeiten für die zweite Etappe der Neugestaltung der äußeren Mariahilfer Straße auf Hochtouren. Ein wichtiger Meilenstein wurde nun mit dem Einsetzen der ersten neuen Bäume erreicht. Um das Anwachsen und die Pflege langfristig zu sichern, wurden die neuen Pflanzbeete direkt mit einer automatischen Bewässerungsanlage ausgestattet.

45 neue Bäume und mehr Platz zum Verweilen

Insgesamt werden im Zuge dieses Bauabschnitts 45 neue Bäume auf beiden Straßenseiten gepflanzt. Gemeinsam mit dem bestehenden Baumbestand entsteht so eine durchgehende grüne Allee, die künftig an heißen Tagen für reichlich Schatten sorgt und das Mikroklima spürbar verbessert. Nicht nur die Begrünung steht im Fokus: Durch die Verbreiterung der Gehsteige entsteht deutlich mehr Raum für Fußgängerinnen und Fußgänger. Zahlreiche neue Sitzmöbel laden zukünftig dazu ein, nach dem Einkaufsbummel eine Pause einzulegen und das begrünte Umfeld ohne Konsumzwang zu genießen.

©Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht/BV 15

Ausblick bis zur Schloßallee

Anrainerinnen und Anrainer sowie Geschäftsleute können sich auf ein baldiges Ende der aktuellen Baustelle freuen: Der zweite Abschnitt soll voraussichtlich noch vor Beginn des Sommers 2027 fertiggestellt werden. Damit ist die klimafitte Aufwertung der Einkaufsstraße aber noch nicht abgeschlossen. In einem darauffolgenden Bauabschnitt wird in den kommenden Jahren das Teilstück von der Anschützgasse bis zur Schloßallee umgestaltet. Nach Abschluss aller Arbeiten wird die Äußere Mariahilfer Straße auf einer Länge von fast zwei Kilometern nicht nur ein begrüntes Ambiente, sondern auch eine komfortable und durchgängige Infrastruktur für den Radverkehr bieten.