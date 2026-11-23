Letzte morgendliche Restwolken lösen sich schnell auf, danach dominiert im ganzen Land die Sonne - nur im Westen zeigen sich ein paar hohe Schleierwolken.

Nach der raschen Auflösung letzter Restwolken am Morgen setzt sich verbreitet ungetrübter Sonnenschein durch. Lediglich im Westen ziehen vereinzelt hohe Wolkenfelder durch. Im Nordosten weht anfangs noch mäßiger Wind aus West bis Nordwest, der jedoch im Tagesverlauf abflaut; im übrigen Land bleibt es durchgehend schwach windig. Die Höchstwerte erreichen am Nachmittag 0 bis 6 Grad.

Winterlich kalt auch in Niederösterreich

Auch in Niederösterreich wird’s ein überwiegend sonniger Tag, an dem sich nur ab und zu ein paar Wolken blicken lassen. Allerdings bläst bis zum frühen Nachmittag vielerorts ein lebhafter, auf den Bergen sogar kräftiger Nordwestwind – erst danach beruhigt sich das Wettergeschehen. Es bleibt winterlich kalt bei 0 bis 5 Grad. Auf 1.500 Metern klettern die Werte von eisigen minus 9 Grad am Morgen auf minus 5 Grad am Nachmittag.