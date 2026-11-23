Schlechte Nachrichten für Fans der britischen Elektronik-Pioniere: Der für Dienstag geplante Auftritt von The Prodigy in der Wiener Stadthalle findet nicht statt. Auch die Show in Prag wurde gestrichen.

Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher müssen sich auf eine kurzfristige Planänderung einstellen: Wie der Veranstalter Barracuda Music am Montag bekannt gab, muss das für Dienstag angesetzte Konzert der Breakbeat-Punk-Formation The Prodigy in der Wiener Stadthalle ersatzlos abgesagt werden. Als Ursache für den Ausfall nannte der Veranstalter eine Erkrankung innerhalb der Band. Die Absage erfolge demnach auf ausdrückliche ärztliche Anordnung. Ein Ersatztermin ist nicht geplant.

Auch Auftritt in Prag wurde abgesagt

Von dem gesundheitsbedingten Ausfall ist nicht nur das Wiener Publikum betroffen. Bereits für Montag war ein Auftritt der Briten in Prag angesetzt, der ebenfalls gestrichen werden musste. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account wandte sich die Band mit einer kurzen Stellungnahme direkt an ihre Anhängerschaft: „Wir entschuldigen uns aufrichtig bei allen, die vorhatten, diese beiden Konzerte zu besuchen. Wir werden weitere Informationen bekannt geben, sobald uns dies möglich ist.“

Informationen zur Ticketrückgabe

Da das Konzert in der Wiener Stadthalle ersatzlos entfällt, behalten die Karten keine Gültigkeit für einen späteren Termin. Laut Angaben von Barracuda Music können bereits erworbene Tickets ab sofort bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, bei denen sie gekauft wurden. Der Kaufpreis wird dort rückerstattet.