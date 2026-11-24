Bei Armin Assinger in der „Promi-Millionenshow“ erspielten am Montagabend wieder einige heimische Stars Summen für den guten Zweck. Zu Gast waren unter anderem Sänger und Songwriter COSMÓ, Kabarettist Berni Wagner, Schauspieler Ferdinand Seebacher sowie Moderatorin und Schauspielerin Verena Scheitz. Insgesamt gewannen die Prominenten bei der Sendung, die am 23. November um 20.15 in ORF und auf ORF ON lief 155.000 Euro.

50/50 Joker für COSMÓ

Bis zur 13. Frage kam Sänger COSMÓ ohne größere Schwierigkeiten. Bei einer Frage über den Philosophen Heraklit von Ephesos wandte er jedoch den 50/50 Joker und kam damit auf eine Gewinnsumme von 35.000 Euro. Auch Berni Wagner holte mit der 13. Frage (Die gezielte Aufwertung von Orten durch spektakuläre Bauten nennt man …? A: Florenz-Phänomen; B: Vilnius-Wirkung; C: Uppsala-Prinzip; D: Bilbao-Effekt) 35.000 Euro.

Verena Scheitz holt 50.000 Euro

Ebenso bis zur 13. Frage kam Ferdinand Seebacher. Er bracht mit der Frage (Welches Ereignis soll Kaiser Franz Joseph mit den Worten: „G’stunken hat’s und g’sehn hat man nix!“ kommentiert haben? A: Autofahrt in Bad Ischl; B: Freudenauer Pferderennen; C: Hofball in der Hofburg; D: Besuch der Kapuzinergruft) auch 35.000 Euro. Die höchste Summe des Abends holte aber Verena Scheitz, die eine Frage weiter kam und somit 50.000 für den guten Zweck gewann. Sie gab die richtige Antwort auf die Frage: Der abgelegenste, also am weitesten von Land entfernte Ort der Welt ist der Pazifische Pol der Unzugänglichkeit oder Point …? A: Hook; B: Ahab; C: Kirk; D: Nemo.

Keine Million zu gewinnen

Bei der Promi Millionenshow haben die Stars nicht die Möglichkeit bis zu einer Million zu kommen. Ihnen werden 15 knifflige Frage gestellt, um so schlussendlich auf maximal 75.000 Euro zu kommen. Die Gewinne werden von Spar Österreich, Grazetta und Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn zur Verfügung gestellt.