Rund 300 Euro wollen Wiener heuer im Schnitt für Weihnachtsgeschenke ausgeben, sofern sie etwas schenken. Insgesamt werden Ausgaben von 460 Millionen Euro erwartet. Besonders beliebt sind Kleidung, Gutscheine und Bücher.

Rund 460 Millionen Euro wollen Wiens Bewohner auch dieses Jahr für Weihnachtsgeschenke ausgeben: Somit bleibt das Weihnachtsgeschäft stabil und etwa so hoch wie letztes Jahr. 88 Prozent der Bewohner möchten heuer etwas schenken, wovon im Schnitt geplant wird 300 Euro für die Liebsten auszugeben.

10,2 Millionen Weihnachtsgeschenke

Pro schenkender Person kommt man in Wien auf rund sieben Geschenke. So kommt man hochgerechnet heuer auf etwa 10,2 Millionen Packerln. Die Auswahl ist breit gefächert aber klassisch: Am beliebtesten sind heuer Bekleidung, Gutscheine und Bücher, sowie Spielwaren, Kosmetika und Schmuck. Aber auch Genussmittel und Bargeld werden gerne verschenkt.

Wiener sind früh dran

Ein Teil der Wiener Bevölkerung hat die Weihnachtseinkäufe bereits erledigt. Laut Umfragen haben rund 43 Prozent der Befragten bereits Ende Oktober mit dem Geschenkekauf begonnen. „Viele Wienerinnen und Wiener sind heuer früh dran und haben bereits mit ihren Weihnachtseinkäufen begonnen. Jetzt nimmt das Weihnachtsgeschäft aber noch einmal richtig Fahrt auf. Die kommenden Wochen sind die stärksten im Weihnachtsgeschäft. Wir rechnen mit viel Frequenz in den Wiener Einkaufsstraßen und Geschäften“, sagt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien. Aber nicht alle Wiener planen so weit voraus: Ein großer Teil der Menschen in Wien plant die Geschenke nun Ende November und im Dezember zu kaufen.

Geschenke werden lieber in Geschäften gekauft

Der stationäre Handel erreicht weiterhin besonders viele Einkäufer: 83 Prozent planen Einkäufe in den Wiener Einkaufsstraßen. Aber auch online wird geshoppt: 71 Prozent wollen wenigstens einen Teil ihrer Geschenke bestellen.