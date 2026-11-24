Von 25. bis 29. November wird die Messe Wien zum Treffpunkt für Bücherfans. Bei der Buch Wien 2026 sind unter anderem Literaturnobelpreisträger László Krasznahorkai, David Szalay und Robert Habeck zu Gast.

„Mehr Bücher. Mehr Wissen. Mehr O-Ton.“ Unter diesem Motto steht die diesjährige Buch Wien. Beim größten Literaturfest Österreichs stellen rund 350 Aussteller in der Messe Wien aus. Auch das Programm kann sich sehen lassen: Über 450 Programmpunkte auf acht Bühnen sollen in den fünf Tagen abgehalten werden. Die Eröffnungsrede hält der deutsche Publizist und Philosoph Michel Friedman morgen Nachmittag.

Viele namhafte Gäste

Eines der Programm-Highlights ist in jedem Fall die Anwesenheit des ungarischen Nobelpreisträgers László Krasznahorkai, der auf der Messen seinen aktuellen Roman vorstellen wird. Auch Träger des Booker Preises David Szalay, die Psychoanalytikerin Erika Freeman und der ehemalige Vizekanzler Rober Habeck werden vor Ort sein. Am Eröffnungsabend wird in Erinnerung an Ingeborg Bachmann erstmals der Deutsch-Österreichische Lyrikpreis verliehen.

Spannende Programmpunkte

Einer der aufregendsten Programmpunkte ist unter anderem die Live Aufzeichnung des beliebten STANDARD / SPIEGEL Podcasts „Inside Austria“ sowie des STANDARD Podcasts „Thema des Tages“. Aber auch Gäste wie Stefanie Sargnagel, Erika Pluhar, Träger des Österreichischen Buchpreises Elias Hirschl und Staatspreisträger Clemens J. Setz stehen am Programm. Für mehr Informationen zu Tickets und Programm klicke HIER.