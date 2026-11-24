Die Krankenstände in Wien steigen: Laut ÖGK wurden in der Kalenderwoche 47 insgesamt 73.929 Fälle registriert, um 2.618 mehr als in der Vorwoche. Besonders stark nahmen die Influenza-Krankenstände zu.

Sie ist wieder da: Die Erkältungszeit. Neuen Zahlen der Österreichischen Gesundheitskasse zeigen den ansteigenden Trend der Krankmeldungen. Wie aus den aktuellen Zahlen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) hervorgeht, wurden in der Woche vom 16. auf den 22. November insgesamt 73.929 Krankestandsfälle verzeichnet. In der Vorwoche waren es noch 3,7 Prozent weniger. Auch im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich ein Anstieg.

Grippefälle in Wien mehr als verdoppelt

Besonders auffällig ist die Entwicklung bei der echten Grippe. Hier verzeichnet man einen Anstieg von rund 25,5 Prozent innerhalb einer Woche. Noch deutlicher fällt der Vergleich zum Vorjahr aus: In der damaligen Kalenderwoche gab es nur halb so viele Influenza-Fälle. Aber auch bei den grippalen Infekten steigen die Zahlen.

Auch mehr Covid-19 Krankestände

Bei Covid-19 stieg die Zahl der Krankenstände in Wien von 194 auf 229 Fälle an. Die ÖGK weist allerdings darauf hin, dass Corona seit Juli 2023 nicht mehr meldepflichtig ist und daher weniger getestet wird. Daher bilden die Zahlen das tatsächliche Infektionsgeschehen nur eingeschränkt ab.

ÖGK empfiehlt Grippeimpfung

„Der Trend steigender Krankenstandszahlen setzt sich auch in der aktuellen Woche fort. Insbesondere bei den grippalen Infekten und den Influenza-Fällen ist ein weiterer Anstieg zu verzeichnen. Umso wichtiger ist es, weiterhin auf die bewährten Hygienemaßnahmen zu achten und das kostenlose Influenza-Impfangebot zu nutzen. Mit einfachen Schutzmaßnahmen kann jede und jeder einen wichtigen Beitrag leisten, um das Infektionsrisiko im Alltag zu senken“, betont Dr. Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse. Die veröffentlichten Zahlen umfassen ÖGK-versicherte Arbeitnehmer sowie Arbeitslosengeldbeziehende. Versicherte anderer Träger sind darin nicht enthalten.