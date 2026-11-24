Ein 29-jähriger Radfahrer aus Wien wurde am Montag in Götzendorf an der Leitha von einem Lkw erfasst und schwer verletzt. Der Mann wurde auf die Straße geschleudert und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

In Götzendorf an der Leitha kam es am Nachmittag des 23. Novembers zu einem schwerwiegenden Unfall zwischen einem Lkw und eine Fahradfahrer. Der 26-jährige Lenker des Kraftfahrzeugs fuhr auf der B60 durch das Ortsgebiet in Fahrtrichtung Mannersdorf am Leithagebirge. Zur selben Zeit überquerte der 29-jährige Radfahrer aus Wien den Zebrastreifen. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung durch den Kraftfahrzeuglenker, kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer auf die Fahrbahn geschleudert wurde.

Mit Helikopter in Krankehaus gebracht

Der Radfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Nachdem Erstversorgung am Unfallsort durch den Notarzt, wurde er mit dem Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus Meidling gebracht. Der Lenker des Lkw blieb bei dem Unfall unverletzt.