Damit Lesen auch schon in jungen Jahren Spaß macht: Die Bildungsdirektion baut mit dem „Wiener Leseband“ die systematische Leseförderung für Wiener Volksschulen weiter aus. Laut dem Konzept soll es ein regelmäßiges, 20-minütiges Lesetraining für Kinder aller Leistungsniveaus geben. Ab Dezember 2026 wird die Förderung in Wiener Volksschulen pilotiert.

„Lesen lernt man durch Lesen“

An bestenfalls fünft Tagen die Woche soll die 20-minütige Leseeinheit in den regulären Unterricht integriert werden. Implementiert wird dies zum Beispiel durch Tandemlesen, Vorlesetheater, sowie begleitetes Lesen mit Hörbüchern. Mit ergänzenden Lesematerialien wird durch jeweilige Pädagogen eine regelmäßige Lesediagnostik durchgeführt. Auch im Lesen geübte Kinder sollen dadurch profitieren. „Lesen lernt man durch Lesen – und am besten gelingt das regelmäßig, gemeinsam und mit Freude. Mit dem Wiener Leseband schaffen wir im Schulalltag bewusst Raum für das Lesen. Unser Ziel ist es, alle Kinder zu erreichen, unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen. Besonders wichtig ist uns, dass Leseförderung nicht als zusätzliche Aufgabe verstanden wird, sondern als gemeinsamer pädagogischer Auftrag, der in allen Unterrichtsfächern seinen Platz hat. Denn jedes Kind, das sicher und gerne liest, gewinnt an Selbstvertrauen, Selbstständigkeit und Zukunftschancen“, betont Ulrike Mangl, Leiterin des Bereichs Pädagogischer Dienst der Bildungsdirektion für Wien. Das Projekt soll im Anschluss an die Pilotphase im Schuljahr 2027 auf alle Volksschulstandorte ausgeweitet werden.