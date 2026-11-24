Ein ungewöhnlicher Polizeieinsatz ereignete sich am späten Montagabend in Wien-Penzing. Eine Anrainerin glaubte, Schüsse gehört zu haben, und alarmierte die Einsatzkräfte. Vor Ort stellte sich die Situation jedoch als harmlos hera

Blaulicht in der Hütteldorfer Straße: Am Montag, dem 23. November 2026, rückten kurz nach 23.30 Uhr mehrere Polizeifahrzeuge sowie die WEGA nach Penzing aus. Grund dafür war der Notruf einer Frau, die aufgrund verdächtiger Geräusche offenbar eine gefährliche Situation vermutete.

Actionfilm steckt hinter Polizeieinsatz

Letztendlich stellte sich der vermeintliche Schussalarm als Missverständnis heraus. Die Geräusche stammten nämlich aus dem Fernseher eines Nachbarn, der sich gerade einen Actionfilm ansah. Die Filmkulisse dürfte sich dabei so realistisch angehört haben, dass die Wienerin die Geräusche für echte Schüsse hielt. Eine tatsächliche Gefahr bestand also glücklicherweise nicht. Die Einsatzkräfte konnten Entwarnung geben. Damit nahm der nächtliche Polizeieinsatz ein ebenso ungewöhnliches wie glimpfliches Ende.