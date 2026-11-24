Bei den Kollektivvertragsverhandlungen für rund 10.400 Beschäftigte privater Autobusbetriebe gab es in der ersten Runde keine Einigung. Die Gewerkschaft vida fordert unter anderem höhere Löhne und weniger unbezahlte Pausen.

Bisher gab es keine Einigung bei den Kollektivvertragsverhandlungen der privaten Autobusbetriebe. Die Gespräche, die rund 10.400 Beschäftigte betreffen, gehen am 9. Dezember in die nächste Runde. Die drei Forderungen der Gewerkschaft vida umfassen höhere Löhne, Verbesserung der Arbeitszeiten, sowie mehr Dienstplanstabilität.

Busfahrer tragen täglich Verantwortung für tausende Fahrgäste

„Wir haben unsere Forderungen auf den Tisch gelegt und begründet. Seitens der Arbeitgeber wurde aber kein Angebot vorgelegt. Die Buslenkerinnen und Buslenker tragen jeden Tag die Verantwortung für tausende Fahrgäste. Sie müssen sich darauf verlassen können, dass die Teuerung ihr Einkommen nicht entwertet“, sagt Anil Zümrüt, Verhandlungsleiter der Gewerkschaft vida. Aus Sicht der Gewerkschaft kann die Branche sich das leisten: Sie ist wirtschaftlich stabil, gerade den großen Unternehmen geht es gut. „Wir fordern, dass die Kaufkraft der Beschäftigten gesichert werden muss. Wer neue Lenkerinnen und Lenker gewinnen und erfahrene halten will, braucht faire Löhne und Dienstpläne, auf die man sich verlassen kann“, bekräftigt Zümrüt. In der nächsten Runde erwartet die vida ein Angebot, das die Teuerungen abgilt und auch mehr auf die restlichen Forderungen eingeht. Ob dies auch so sein wird, wird sich am 9. Dezember zeigen.