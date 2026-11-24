Ein randalierender Hausbewohner löste am Montagabend, dem 23. November 2026, einen Polizeieinsatz in Wien-Favoriten aus. Die Situation eskalierte: Ein 27-Jähriger schlug einem Beamten mit der Faust ins Gesicht.

Gegen 18.15 Uhr wurde die Polizei in Wien-Favoriten verständigt. Ein Hausbewohner soll gegen mehrere Wohnungstüren getreten und mit einem Gegenstand dagegen geschlagen haben. Daraufhin rückten Beamte der Polizeiinspektion Sibeliusstraße aus. Doch auch ihnen gegenüber verhielt sich der 27-jährige österreichische Staatsbürger äußerst aggressiv und beschimpfte sie.

Faustschlag ins Gesicht

Im Zuge der Amtshandlung schlug der Mann schließlich einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin wurde der 27-Jährige festgenommen. Doch auch gegen die Festnahme setzte er sich heftig zur Wehr. Er schlug weiterhin auf die Beamten ein. Erst mit Unterstützung weiterer Polizeikräfte gelang es, den Mann zu fixieren. Allerdings trat der 27-Jährige weiterhin um sich. Neben Handfesseln mussten ihm deshalb auch Fußfesseln angelegt werden.

Erinnerungslücken

Der Tatverdächtige wurde in weiterer Folge vernommen. „In seiner Vernehmung gab der Tatverdächtige an, sich nicht mehr an alles erinnern zu können“, berichtet die Landespolizeidirektion Wien. Der 27-Jährige befindet sich derzeit noch in polizeilichem Gewahrsam.