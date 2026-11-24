Ein 27-Jähriger soll seine Lebensgefährtin in Wien geschlagen und mit dem Tod bedroht haben. Bei der anschließenden Festnahme wurden laut Polizei zwei Beamte verletzt. Beide mussten ins Spital.

Ein Polizeieinsatz ist am Montag, dem 23. November 2026, in Wien Rudolfsheim-Fünfhaus eskaliert. Gegen 11.30 Uhr rückten Beamte der Polizeiinspektion Storchengasse aus. Ein 27-jähriger Mann steht im Verdacht, seine 52-jährige Lebensgefährtin im Zuge eines Streits wegen Geldschulden geschlagen, getreten und mit dem Umbringen bedroht zu haben.

Zwei Polizisten bei Festnahme verletzt

Bei einer Personenkontrolle soll sich der alkoholisierte Mann zunehmend aggressiv gegenüber den Beamten verhalten haben. Laut Polizei attackierte er die Einsatzkräfte schließlich mit Kniestößen, Faustschlägen und Fußtritten. Daraufhin wurde der 27-Jährige festgenommen. Der Mann soll sich massiv gegen die Festnahme gewehrt haben. Dabei wurden beide Polizisten verletzt. Sie mussten nach dem Einsatz in einem Krankenhaus behandelt werden und konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Ein Alkoholtest ergab bei dem 27-Jährigen laut Polizei 1,2 Promille. Gegen den Tatverdächtigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Bei seiner Einvernahme bestritt der 27-Jährige, seine Lebensgefährtin geschlagen, getreten oder bedroht zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.