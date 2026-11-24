Ein Polizeieinsatz in Wien-Favoriten endete in der Nacht auf Dienstag mit zwei Festnahmen. Während ein 42-Jähriger einen Alkovortest verweigerte, versetzte seine Begleiterin einem Polizisten einen Faustschlag.

Gegen 1.45 Uhr am Dienstag, dem 24. November 2026, wurde in Wien-Favoriten die Polizei verständigt. Ein augenscheinlich alkoholisiertes Paar soll zuvor in einem Casino randaliert haben. Die Beamten konnten die beiden noch anhalten, als sie gerade mit ihrem Auto wegfahren wollten. Am Steuer saß ein 42-jähriger russischer Staatsangehöriger.

Mann war aggressiv

Bei der anschließenden Kontrolle weigerte sich der Mann, seinen Führerschein auszuhändigen. Auch einen Alkovortest verweigerte der 42-Jährige. Gegenüber den Polizisten verhielt er sich laut Landespolizeidirektion Wien äußerst aggressiv. Da er sein Verhalten trotz mehrmaliger Abmahnung nicht einstellte, wurde er festgenommen.

Faustschlag gegen Beamten

Doch damit war der Einsatz noch nicht beendet. Während der Festnahme attackierte die 35-jährige Begleiterin des Mannes einen zur Unterstützung anwesenden Polizisten. Die russische Staatsangehörige versetzte dem Beamten einen Faustschlag. Daraufhin wurde auch die Frau wegen tätlichen Angriffs festgenommen.

1,8 Promille

Wie stark der 42-Jährige alkoholisiert war, stellte sich später im Arrest heraus. Dort wurde bei dem Mann schließlich ein Alkovortest durchgeführt. Dieser ergab laut Landespolizeidirektion Wien einen Wert von 1,8 Promille.