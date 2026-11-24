Am Wiener Keplerplatz hat die Polizei am Montagabend einen 29-Jährigen festgenommen. Er soll beim Verkauf von Drogen auf frischer Tat betreten worden sein. Die Beamten stellten Cannabis, Kokain und 220 Euro Bargeld sicher.

Bei der Durchsuchung des Mannes wurden Drogen und Bargeld sichergestellt.

Bei der Durchsuchung des Mannes wurden Drogen und Bargeld sichergestellt.

Ein 29-Jährige Mann wurde auf frischer Tat ertappt: Gestern Abend, gegen 19.15 Uhr kam es in der Keplergasse zu einer Festnahme wegen Suchtmittelverkaufs. Im Anschluss wurde eine Durchsuchung veranlasst, bei der Beamte 7 Säckchen Cannabiskraut, Cannabisharz, 1,12 Gramm Kokain sowie Bargeld in der Höhe von 220 Euro sicherstellten.

Betretungsverbot für Keplerplatz

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Betretungsverbot für die Schutzzone Keplerplatz ausgesprochen. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen.