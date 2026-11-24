Das für Dienstagabend geplante The Prodigy Konzert in der Wiener Stadthalle fällt wegen Erkrankung ersatzlos aus. Bereits gekaufte Tickets werden über die Vorverkaufsstellen rückerstattet.

Fans müssen jetzt ganz stark sein: Das für heute angesagt The Prodigy Konzert muss leider ausfallen. Auf Instagram verkündet das Band Management am Montag die schlechte Nachricht: „Wegen Krankheit und auf ärztliche Verordnung ist The Prodigy leider nicht Imstande in Prag und Wien zu performen.“ Wer krank ist beziehungsweise um welche Erkrankung es sich handelt, ist nicht bekannt.

Ersatzlos abgesagt

Ein Ersatztermin soll nicht stattfinden. Laut dem Veranstalter werden die Tickets durch die jeweilige Vorverkaufsstelle zurückerstattet – man müsse sich aber an den richtigen Ticketanbieter wenden. Reise- bzw. Übernachtungskosten die für das Konzert getätigt wurden, werden von den Rückerstattungen nicht umfasst.