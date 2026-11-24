Drei abgesagte Konzerte und eine vereitelte Terrorattacke: Nun gibt es neue Hintergründe zu den Anschlagsplänen in Wien. Laut Ex-Mossad-Chef David Barnea spielte Israels Geheimdienst dabei eine entscheidende Rolle.

Mehr als zwei Jahre nach der Absage der Taylor-Swift-Konzerte in Wien berichtet der ehemalige Mossad-Chef, welche Rolle der israelische Geheimdienst bei der Vereitelung des Terroranschlags gespielt haben soll.

Mehr als zwei Jahre nach der Absage der Taylor-Swift-Konzerte in Wien berichtet der ehemalige Mossad-Chef, welche Rolle der israelische Geheimdienst bei der Vereitelung des Terroranschlags gespielt haben soll.

Mehr als 170.000 Besucher wurden im Sommer 2024 bei den drei Konzerten von Taylor Swift in Wien erwartet. Doch statt auf der Bühne zu stehen, musste die US-Sängerin ihre Auftritte in Österreich absagen. Grund dafür waren Anschlagspläne im Zusammenhang mit der Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Mehr als zwei Jahre später sprach der ehemalige Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad, David Barnea, über die internationale Zusammenarbeit bei der Vereitelung des Anschlags.

Hinweis aus Wien

Bei der Elnet-Konferenz in Jerusalem berichtete Barnea am Montag, dem 23. November 2026, von der Zusammenarbeit mit den österreichischen Behörden. „Die erste Warnung vor der Bedrohung kam von unseren österreichischen Partnern“, erklärte er laut der „Jüdischen Allgemeinen“. Daraufhin habe sich auch der israelische Geheimdienst eingeschaltet. Die Zusammenarbeit habe schließlich zur Festnahme einer Terrorzelle geführt.

Tragödie verhindert

Welche Bedeutung der gemeinsame Einsatz hatte, machte Barnea mit deutlichen Worten klar. Seinen Angaben zufolge verhinderten der Mossad und der österreichische Geheimdienst einen „Massenmord, der Hunderte junge europäische Männer und Frauen hätte treffen können“. Auch die „Kronen Zeitung“ berichtet über die Aussagen des ehemaligen Geheimdienstchefs. Die österreichische Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) hatte damals durch einen Hinweis eines ausländischen Partnerdienstes von den Anschlagsplänen erfahren.

15 Jahre Haft

Mittlerweile hat der Fall auch die Justiz beschäftigt. Der Hauptverdächtige Beran A. wurde bereits im Sommer 2024 festgenommen. Im Mai 2026 wurde er zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Mehr dazu liest du hier: Anschlagspläne auf Taylor Swift-Konzert: Urteile sind gefallen.