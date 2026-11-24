Im dicht besiedelten 5. Wiener Gemeindebezirk wird aus einem leerstehenden Traditionsbau ein moderner Bildungscampus: Das ehemalige Berufsschulgebäude in der Castelligasse 9 wird umfassend saniert.

In der Castelligasse wird ein ehemaliges Berufsschulgebäude bis Herbst 2029 zu einer modernen, inklusiven Volksschule umgebaut.

In der Castelligasse wird ein ehemaliges Berufsschulgebäude bis Herbst 2029 zu einer modernen, inklusiven Volksschule umgebaut.

Wie die Stadt Wien am Dienstag in einer Aussendung mitteilt, wird das Berufsschulgebäude in der Castelligasse 9 bis zum Start des Schuljahres 2029/30 umfassend saniert, umgebaut und erweitert. Künftig zieht dort eine öffentliche, inklusive Volksschule ein. Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (NEOS) sieht darin eine wichtige Entlastung für die umliegenden Schulen: Das Projekt stärke den Bildungsstandort Margareten nachhaltig und schaffe mehr Chancengerechtigkeit im Bezirk.

Modernes Raumkonzept mit Fokus auf Inklusion

Um Platz für zeitgemäße Bildungsräume zu schaffen, werden die beiden straßenseitigen Gebäudetrakte modernisiert, der Mitteltrakt komplett neu errichtet und das Dachgeschoß ausgebaut. Das gesamte Areal wird barrierefrei erschlossen. Auch ökologisch setzt der Umbau auf moderne Standards. Bestehende Elemente – wie etwa der alte Turnsaal-Parkett – werden im Sinne der Kreislaufwirtschaft in den neuen Verwaltungsräumen wiederverwendet. Für ein angenehmes Lernklima zu jeder Jahreszeit sorgen eine Kombination aus Geothermie und Wärmepumpe, wärmegedämmte Fenster sowie eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Außerdem sind grüne Fassaden sowie eine PV-Anlage geplant.

Neben den regulären Klassenzimmern entstehen: Inklusive Klassen sowie spezielle Kreativ- und Therapiebereiche für Kinder mit besonderem Förderbedarf

Ein ganztägiges Betreuungsangebot inklusive Aufwärmküche

Ein neuer Gymnastiksaal, der außerhalb der Schulzeiten auch externen Vereinen offensteht

Suche nach neuem Platz für Zwischennutzer

Margaretens Bezirksvorsteher Michael Luxenberger (Grüne) begrüßt den Start des langersehnten Projekts als große Bereicherung für die Nachbarschaft. Gleichzeitig richtet er seinen Dank an den „Creative Cluster“, der das Gebäude zuletzt erfolgreich als Kultur- und Arbeitsraum zwischengenutzt hat. Nun gelte es, gemeinsam eine Lösung zu finden, damit die Kreativszene auch künftig einen festen Platz im Bezirk behält.