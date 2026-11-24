Bei Vermessungsarbeiten im Wiener Donaukanal haben Mitarbeiter der viadonau am Vormittag ein unter Wasser liegendes Fahrzeug geortet. Das Wrack soll sich seit längerer Zeit im Fluss befunden haben.

Zufallsfund am Döblinger Steg: Ein Arbeitsboot der Wasserstraßengesellschaft viadonau stieß im Rahmen routinemäßiger Vermessungsarbeiten auf das versunkene Auto. Nach der Verständigung der Einsatzkräfte übernahm die Wasserpolizei die ersten Erhebungen vor Ort. Wie Polizeisprecher Markus Dittrich gegenüber dem ORF Wien mitteilte, gibt es aktuell keine Hinweise darauf, dass sich noch Personen in dem Fahrzeug befinden.

Vermutlich durch Strömung an jetzige Position getrieben

Ebenso liegen derzeit keine Anzeichen für einen kürzlichen Verkehrsunfall oder ein anderes akutes Ereignis in unmittelbarer Nähe des Fundorts vor. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Pkw schon vor längerer Zeit ins Wasser geraten ist und erst durch die Strömung an seine jetzige Position nahe dem Döblinger Steg getrieben wurde. Die genauen Hintergründe, wie und wann das Fahrzeug im Donaukanal landete, sind nun Gegenstand laufender Ermittlungen.

Wasserstand muss für Bergung abgesenkt werden

Unmittelbare Bergungsmaßnahmen wurden aufgrund der äußeren Bedingungen vorerst zurückgestellt: Da im betroffenen Abschnitt eine starke Strömung herrscht, musste bislang auf den Einsatz von Tauchern verzichtet werden. Um das Wrack sicher aus dem Gewässer zu holen, bereiten die Einsatzkräfte in enger Abstimmung mit der Berufsfeuerwehr Wien einen technisch anspruchsvollen Einsatz für die kommenden Tage vor. Um die Arbeiten zu ermöglichen, muss der Wasserstand des Donaukanals an der entsprechenden Stelle gezielt abgesenkt werden.