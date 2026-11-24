Der Himmel bleibt meist von Nebel, Hochnebel und Wolken verhangen. Chancen auf kurze sonnige Auflockerungen bestehen am ehesten am frühen Vormittag. Der Südostwind weht mäßig und frischt zeitweise auf.

Der Mittwoch startet noch mit etwas Sonnenschein und lockeren Schleierwolken. Im Laufe des Vormittags zieht es sich aber immer mehr zu und ab Mittag überwiegt graues, trübes Wetter. Trotzdem bleibt es bis zum Abend meist trocken. Ein schwacher bis mäßiger Wind kommt aus Osten. Nach frostigen minus 4 bis minus 2 Grad in der Früh steigen die Werte im Tagesverlauf auf maximal plus 3 Grad.

Wenig Chancen auf Sonne auch in Niederösterreich

In den Niederungen Niederösterreichs hält sich gebietsweise ganztags Nebel oder Hochnebel. Sonst wechseln sich hohe Wolkenfelder und kurze sonnige Phasen ab. Es weht mäßiger bis lebhafter Wind aus Ost bis Südost. Die Höchstwerte liegen bei minus 3 bis plus 3 Grad, in manchen Voralpentälern werden bis zu plus 6 Grad erreicht.