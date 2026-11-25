Wer heute in Wien mit der U-Bahn unterwegs ist, bekommt eine bekannte Stimme zu hören. Jazz Gitti richtet sich mit einer besonderen Botschaft gegen Gewalt an Frauen an die Fahrgäste.

Wer am Mittwoch, dem 25. November 2026, in Wien mit der U-Bahn unterwegs ist, könnte eine ungewohnte Stimme aus den Lautsprechern hören. Anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen und der UN-Kampagne „Orange The World“ machen die Wiener Linien gemeinsam mit der österreichischen Sängerin Jazz Gitti auf das Thema aufmerksam. Mit einer besonderen Durchsage sollen Fahrgäste für mehr Respekt und Zivilcourage sensibilisiert werden.

Jazz Gitti mit klarer Ansage in Wiens U-Bahn-Stationen

„In Wien fahren wir gemeinsam und schauen aufeinander. Gewalt gegen Frauen? Nicht in unseren Öffis, nicht in unserer Stadt, nicht daheim. Nirgends! Kein Platz für Gewalt, nur für Liebe!“, lautet die Botschaft der Sängerin, die am Mittwoch in den Wiener U-Bahn-Stationen zu hören ist. Auch über die Website und die Social-Media-Kanäle der Wiener Linien wird die Aktion verbreitet. „Gewalt an Frauen geht uns alle an. Gemeinsam mit Jazz Gitti setzen wir ein Zeichen für Respekt und Zivilcourage in den Öffis“, erklärt Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien.

Über 15.000 Kameras in Wiens Öffis

Abseits der Aktion setzen die Wiener Linien nach eigenen Angaben auf zahlreiche Maßnahmen zur Gewaltprävention. Mehr als 15.000 Kameras sind im gesamten Öffi-Netz installiert, rund 300 Sicherheits- und Servicemitarbeiter sind täglich im Einsatz. Hinzu kommen Notrufanlagen in allen Stationen und Fahrzeugen sowie Bodycams beim Sicherheitsdienst. Auch das internationale Hilfe-Handzeichen, bei dem der Daumen von den übrigen Fingern umschlossen wird, ist Bestandteil der Schulungen des Sicherheitspersonals.

Wiener Linien appellieren an Fahrgäste

Unter dem Motto „Im Zweifel ist es ein Notfall“ rufen die Wiener Linien Fahrgäste dazu auf, bei gefährlichen Situationen nicht wegzuschauen. Dabei müsse sich niemand selbst in Gefahr bringen. Bereits das Betätigen eines Notrufs oder das Verständigen von Einsatzkräften könne einen wichtigen Beitrag leisten. Weitere Informationen und Sicherheitstipps finden Fahrgäste auf der Website der Wiener Linien.