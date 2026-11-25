Vier Gesprächsrunden, spannende Einblicke in die Entwicklung Wiens und ein großes Quiz mit Preisen: Am Freitag, dem 27. November, lädt das Wien Museum zu einem kostenlosen Dialognachmittag ein.

Das Wien Museum am Karlsplatz lädt am Freitag zu einem Dialognachmittag über Integration und Diversität ein.

Das Wien Museum am Karlsplatz lädt am Freitag zu einem Dialognachmittag über Integration und Diversität ein.

Wie vielfältig ist Wien, wie hat sich die Bundeshauptstadt in den vergangenen Jahrzehnten verändert und wie gelingt das Zusammenleben? Diesen Fragen widmet sich am Freitag, dem 27. November 2026, die Veranstaltung „Zusammen in Wien. Integration im Dialog“ im Wien Museum am Karlsplatz. Gemeinsam mit der Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien (MA 17) lädt das Museum zu vier Gesprächsrunden und einem abschließenden Publikumsquiz ein. Im Mittelpunkt stehen die Ergebnisse des siebenten Wiener Integrations- und Diversitätsmonitors.

Von der Geschichte Wiens bis zur Zukunft der Integration

Den Auftakt bildet um 12.30 Uhr die Gesprächsrunde „Die Erfindung des Wiener Wegs – Vielfalt hat Geschichte“. Dabei blicken unter anderem Renate Brauner und Hakan Gürses auf die Anfänge der Wiener Integrationspolitik vor rund 30 Jahren zurück. Anschließend stehen Fragen rund um Zugehörigkeit, die Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse für die Integrationspolitik sowie deren Umsetzung in konkrete Angebote der Stadtverwaltung im Mittelpunkt.

Großes Wien-Quiz mit Kabarettist Der Kuseng

Wer sein Wissen über die Bundeshauptstadt unter Beweis stellen möchte, hat dazu ab 16.30 Uhr Gelegenheit. Unter der Moderation des Kabarettisten Der Kuseng können Besucher beim großen Wien-Quiz ihre Einschätzungen mit den tatsächlichen Ergebnissen des Integrations- und Diversitätsmonitors vergleichen. Drei Mitautorinnen des Monitors liefern dazu die fachlichen Hintergründe. Auf jene Teilnehmer, die die Entwicklungen und Zahlen am besten einschätzen, warten Preise.

Eintritt zu allen Veranstaltungen kostenlos

Seit 2009 dokumentiert der Wiener Integrations- und Diversitätsmonitor die Entwicklung der Bundeshauptstadt als Einwanderungsstadt. Mit der siebenten Ausgabe werden die Ergebnisse erstmals im Rahmen einer großen öffentlichen Veranstaltung vorgestellt. Sämtliche Programmpunkte am Freitag finden im Wien Museum am Karlsplatz statt und können kostenlos besucht werden.