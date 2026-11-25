Punsch im Thermalwasser, eine Schifffahrt zum Weihnachtsmarkt nach Bratislava oder ein Spaziergang durch einen leuchtenden Schlosspark: In Wien und Umgebung gibt es im Advent einiges zu entdecken.

Die Vorweihnachtszeit steht vor der Tür und wer abseits der klassischen Christkindlmärkte etwas erleben möchte, hat in Wien und Umgebung zahlreiche Möglichkeiten. Die Unternehmen der Wien Holding bieten in den kommenden Wochen ein vielfältiges Adventprogramm. Von kulturellen Veranstaltungen über winterliche Ausflüge bis hin zu vergünstigten Veranstaltungstickets ist einiges dabei.

1. Weihnachtsfeier hoch über den Dächern Wiens

Wer seine Weihnachtsfeier mit Blick über die Bundeshauptstadt verbringen möchte, kann im Wiener Donauturm auf 170 Metern Höhe ein mehrgängiges Weihnachtsmenü genießen. Die Preise beginnen bei 69 Euro pro Person. Für größere Gruppen wird im Turm Café auf 160 Metern Höhe ein Weihnachtsbuffet angeboten. Auch ein Punschempfang mit Maroni oder eine anschließende Afterparty sind buchbar.

2. Chanukka im Jüdischen Museum Wien

Das jüdische Lichterfest Chanukka beginnt heuer am 4. Dezember. Bereits am Vorabend, dem 3. Dezember, bietet das Jüdische Museum Wien um 17.15 Uhr eine Führung rund um die Hintergründe des Festes und neun ausgewählte Chanukka-Leuchter an. Die Teilnahme kostet drei Euro zusätzlich zum regulären Museumseintritt.

©Lukas Pichelmann

3. Spezialführung zum Geburtstag von Hundertwasser

Am 15. Dezember würde der österreichische Künstler Friedensreich Hundertwasser seinen 98. Geburtstag feiern. Aus diesem Anlass findet im KunstHausWien von 16 bis 17 Uhr eine Spezialführung zu seinem Leben, seiner Kunst und seinen Ideen rund um Ökologie und Umweltschutz statt. Die Führung wird auch in Österreichische Gebärdensprache gedolmetscht. Die Teilnahme kostet fünf Euro zusätzlich zum Eintritt.

4. Weihnachtliche Schifffahrten auf der Donau

Auch auf der Donau wird es in den kommenden Wochen weihnachtlich. Die DDSG Blue Danube veranstaltet mehrere Themenfahrten an Bord der MS Admiral Tegetthoff. Los geht es am 5. Dezember mit einer Krampusparty unter dem Motto Rot und Schwarz. Am 9. Dezember folgt eine weihnachtliche Abendfahrt mit Buffet und Livemusik, am 10. Dezember eine Xmas Party Cruise. Irische Weihnachtsmusik und landestypische Spezialitäten stehen schließlich am 19. Dezember bei der Irish Christmas Cruise am Programm.

©DDSG Blue Danube_dieter-lampl_weihnachtlich

5. Punsch direkt am Beckenrand in der Therme Wien

Weihnachtsstimmung kommt heuer auch im warmen Thermalwasser auf. In der Therme Wien wird hausgemachter Punsch direkt am Beckenrand der Außenbecken serviert. Neben klassischen Varianten gibt es auch alkoholfreien Apfel-Zimt-Punsch. Neu ist in diesem Jahr eine eigene Punschhütte vor der Therme, an der sechs verschiedene hausgemachte Punschvariationen angeboten werden.

6. Mit dem Schiff zum Weihnachtsmarkt nach Bratislava

Ab Freitag, dem 27. November, bietet der Twin City Liner wieder Adventfahrten in die slowakische Hauptstadt an. Bis zum 20. Dezember fährt das Schiff jeweils freitags, samstags, sonntags und an Feiertagen um 10.30 Uhr vom Wiener Schwedenplatz ab. Die Ankunft in Bratislava erfolgt um 11.45 Uhr, die Rückfahrt startet um 16.30 Uhr. Damit bleibt ausreichend Zeit, um die Weihnachtsmärkte in der Altstadt zu erkunden. Tickets gibt es laut Veranstalter ab 28 Euro.

©Central Danube

7. Rabatte auf Konzerte, Musicals und Shows

Wer noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist, kann bei Wien Ticket derzeit von mehreren Rabattaktionen profitieren. Bis zum 29. November läuft die Black Week mit Preisnachlässen von 30 Prozent oder mehr auf ausgewählte Veranstaltungen sowie Zehn-Prozent-Rabatt auf Wertgutscheine. Von 27. November bis 27. Dezember folgt eine Adventaktion mit bis zu 25 Prozent Rabatt auf ausgewählte Veranstaltungen. Darunter befinden sich Musicals, Kabarettveranstaltungen und Konzerte.

8. Lichtermeer im Schlosspark Laxenburg

Unweit von Wien verwandelt sich der Schlosspark Laxenburg auch heuer wieder in einen Lichtergarten. Seit 13. November können Besucher bei „Illumina“ zahlreiche Lichtinstallationen entdecken, darunter auch interaktive Kunstwerke. Geöffnet ist der Lichtergarten bis zum 10. Jänner 2027 täglich ab 16.30 Uhr, ab 7. Jänner erst ab 17 Uhr. Am Heiligen Abend bleibt er geschlossen. Für Kinder bis fünf Jahre ist der Eintritt kostenlos.

©Illumina Magischer Lichtergarten Schlosspark-Laxenburg

9. Heimische Christbäume am Großmarkt Wien

Wer noch einen Christbaum für die Feiertage benötigt, wird ab 4. Dezember auch am Großmarkt Wien in der Laxenburger Straße 365 fündig. Dort werden frisch geschnittene Nadelbäume, Topfware und Reisig aus der Steiermark und dem Burgenland angeboten. Auch Privatkunden können dort einkaufen. Der Verkauf läuft bis zum 23. Dezember jeweils montags bis samstags von 6 bis 15 Uhr.