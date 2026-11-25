Die Wiener Sozialdemokratie trauert um Anton Gaál. Der ehemalige Nationalratsabgeordnete und Ehrenvorsitzende der SPÖ Favoriten ist im Alter von 86 Jahren verstorben.

Trauer in der Wiener Politik: Wie die SPÖ Wien am Mittwoch, dem 25. November 2026, in einer Aussendung bekannt gibt, ist Anton Gaál im Alter von 86 Jahren verstorben. Fast 60 Jahre lang war er Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Im Laufe seiner politischen Karriere war er sowohl auf Bezirks- als auch auf Landes- und Bundesebene tätig.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig nimmt Abschied

„Mit Anton Gaál ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit von uns gegangen. Als Mandatar auf Landes- und Bundesebene hat er Wien und Österreich, insbesondere in den Bereichen Sicherheit, Bundesheer und Zivilschutz, nachhaltig geprägt“, würdigt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig den Verstorbenen. Die Wiener Sozialdemokratie verliere mit Gaál einen langjährigen Wegbegleiter. Seine Gedanken seien bei der Familie und allen, die dem Verstorbenen nahestanden.

23 Jahre an der Spitze der SPÖ Favoriten

Auch Sascha Obrecht, geschäftsführender Bezirksvorsitzender der SPÖ Favoriten, nimmt Abschied: „Anton ‚Toni‘ Gaál war weit mehr als ein verdienter Sozialdemokrat – er war ein guter Freund für so viele von uns.“ Insgesamt 23 Jahre lang, von 1988 bis 2011, stand Gaál an der Spitze der SPÖ Favoriten. Später wurde er zu deren Ehrenvorsitzenden ernannt.

Vom Polizeidienst in den Nationalrat

Seine berufliche Laufbahn begann Gaál 1960 bei der Wiener Sicherheitswache. Bereits früh engagierte er sich in der Bezirkspolitik, ehe er 1984 in den Wiener Gemeinderat und Landtag einzog. Ab 1989 war er zudem stellvertretender Landesparteivorsitzender der SPÖ Wien. Von 1990 bis 2007 gehörte Gaál dem österreichischen Nationalrat an. Über viele Jahre war er außerdem als Geschäftsführer und Präsident des Österreichischen Zivilschutzverbandes tätig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2026 um 10:55 Uhr aktualisiert