Ein Hausbewohner wurde durch Lärm im Innenhof eines in Wien-Margareten gelegenen Mehrparteienhauses auf vier Jugendliche aufmerksam.

Ein ganzes Waffenarsenal wurde bei einem 16-Jährigen in Wien aufgefunden.

Ein ganzes Waffenarsenal wurde bei einem 16-Jährigen in Wien aufgefunden.

Laut Angaben des Bewohners sollen die Personen mit einer vermeintlichen Schusswaffe hantiert und diese danach in einen Rucksack gesteckt haben. Die alarmierten Beamten des Stadtpolizeikommandos Margareten konnten zwei 16-jährige Jugendliche im Innenhof des Hauses anhalten.

Lauter Waffen aufgefunden

Im Zuge der Sachverhaltsklärung konnte ein Rucksack, in welchem in weiterer Folge eine Schreckschusswaffe, Munition, zwei Karambitmesser, ein Taschenmesser, zwei Pfeffersprays sowie ein weiteres Messer samt Holster aufgefunden wurden, sichergestellt werden. Die Gegenstände wurden vorläufig sichergestellt.

Waffeverbot wurde ausgesprochen

Einem der beiden Jugendlichen konnte der Rucksack zugeordnet werden. Der 16-Jährige (StA.: Syrien) wurde zur weiteren Sachverhaltsklärung in eine nahegelegene Polizeiinspektion gebracht. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen, zudem wurden die Erziehungsberechtigten des Jugendlichen über die Amtshandlung informiert. Der 16-Jährige bestritt, der Besitzer der sichergestellten Waffen zu sein. Er wurde angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2026 um 12:54 Uhr aktualisiert