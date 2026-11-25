Nach einer Flucht in Wien-Meidling soll ein 21-Jähriger einen Polizisten attackiert haben. Bei der Festnahme entdeckten Beamte Preisschilder an seiner Kleidung. Dann stellte sich heraus, dass er aus einem Krankenhaus abgängig war.

Ein Polizeieinsatz in Wien-Meidling nahm am Dienstagabend eine unerwartete Wendung. Was mit der Flucht eines jungen Mannes begann, endete mit einem verletzten Polizisten und gleich mehreren überraschenden Feststellungen.

Mann flüchtet vor Polizei und greift Beamten an

Gegen 19.30 Uhr wurden Polizisten zum Schedifkaplatz in Wien-Meidling gerufen. Als sie dort eintrafen, bemerkten sie mehrere Personen, die sich gerade in unterschiedliche Richtungen entfernten. Einer der Männer ergriff beim Anblick der Polizei plötzlich die Flucht. Die Beamten liefen ihm nach und konnten ihn schließlich im Bereich eines nahe gelegenen Sportplatzes einholen. Dort blieb der 21-Jährige zunächst stehen. Als sich ihm die Polizisten näherten, soll er jedoch unvermittelt einen Beamten attackiert haben. Auch danach habe sich der Mann nicht beruhigt und sei erneut auf die Einsatzkräfte losgegangen. Die Beamten mussten laut Polizei Körperkraft anwenden, um den Österreicher unter Kontrolle zu bringen. Er wurde wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen. Ein Polizist erlitt bei der Festnahme Verletzungen und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Preisschilder an Kleidung fallen auf

Damit war die Angelegenheit allerdings noch nicht geklärt. Im Zuge der Amtshandlung bemerkten die Polizisten, dass der 21-Jährige eine Jacke und eine Jogginghose trug, an denen die Preisschilder noch befestigt waren. Auf die Kleidung angesprochen, gab der Mann laut Polizei an, die beiden Stücke kurz zuvor aus einem Geschäft in der Meidlinger Hauptstraße gestohlen zu haben. Bei den weiteren Ermittlungen kam schließlich noch ein anderer Umstand ans Licht: Der 21-Jährige war aus einem Krankenhaus abgängig gemeldet. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt. Anschließend brachten ihn die Beamten in ein Krankenhaus.