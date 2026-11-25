Laut einer Zeugin sollen soeben drei Tatverdächtige mit einem E-Moped Richtung Hadikgasse geflüchtet sein. Die Beamten leiteten umgehend eine Sofortfahndung ein. Im Zuge der Nachfahrt forderten sie die drei Personen mehrmals zum Anhalten auf. Als sich der Streifenkraftwagen auf Höhe des E-Mopeds befand, lenkte dessen Lenker plötzlich in Richtung des Polizeifahrzeuges, wodurch ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden konnte.

Flucht wurde fortgesetzt

Der Lenker setzte seine Flucht dennoch fort und fuhr im Bereich der Hochsatzengasse über einen Radweg in Richtung einer Wohnhausanlage. Dort kamen die drei Personen mit dem E-Moped zu Sturz und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Dabei warfen die Tatverdächtigen mehrere Stangen Zigaretten in den Wiesenbereich, welche später aufgefunden und vorläufig sichergestellt wurden.

Vieles aufgefunden

Zwei der Tatverdächtigen, ein 13-Jähriger (StA.: Rumänien) und ein 14-Jähriger (Stbg.: Österreich) konnten angehalten werden. Bei dem 13-Jährigen konnte ein Pfefferspray, ein Schraubenzieher, Einweghandschuhe und eine geringe Menge Bargeld vorgefunden werden. Der 14-Jährige konnte als Lenker des E-Mopeds identifiziert werden. Bei ihm wurden Bargeld in Münzen, ein Schraubenzieher sowie eine Taschenlampe vorgefunden. Im E-Moped, das als Fluchtfahrzeug verwendet worden sein soll, wurde zudem ein Nothammer aufgefunden. Im Zuge der weiteren Erhebungen konnte der dritte Tatverdächtige ausgeforscht werden. Der 14-Jährige (Stbg.: Österreich) konnte in einer nahegelegenen Wohngemeinschaft mit einer stark verschmutzten Hose angetroffen werden.

Wahrscheinlich weitere Einbrüche begangen

Der Strafunmündige wurde nach einer Sachverhaltsklärung an seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Er wurde angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde ein 14-Jähriger in eine Justizanstalt gebracht, der zweite wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die drei Tatverdächtigen stehen im Verdacht, in derselben Nacht drei Einbruchsdiebstähle begangen zu haben.