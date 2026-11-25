Auf viele Wiener kommen mit dem Jahreswechsel höhere Fixkosten zu. Wasser, Kanal, Müllabfuhr und Öffi-Tickets werden ab Jänner teurer. Neue Abgaben sind zwar nicht geplant, dennoch müssen Haushalte tiefer in die Tasche greifen.

Ab 1. Jänner erhöhen sich die Gebühren für Wasser und Kanal um 4,6 Prozent. Ein Kubikmeter Wasser kostet künftig 2,37 Euro statt bisher 2,27 Euro, die Kanalgebühr steigt auf 2,60 Euro. Zusammen werden damit knapp 5 Euro pro Kubikmeter fällig. Auch die Müllabfuhr wird um 4,5 Prozent teurer.

Öffis kosten mehr

Nach der kräftigen Preiserhöhung im Jahr 2026 steigen auch die Tarife der Wiener Linien erneut. Die Jahreskarte kostet bei Einmalzahlung künftig 483,10 Euro und damit 16,10 Euro mehr als bisher. Für bestehende Jahreskarten gilt der alte Preis bis zur nächsten Verlängerung.

Millionen für die Stadt

Die höheren Gebühren schlagen sich auch im Budget nieder. Die Stadt rechnet 2027 mit Einnahmen von rund 725 Millionen Euro aus Gebühren. Das sind etwa 30 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Insgesamt soll das Wiener Budget im kommenden Jahr ein Volumen von rund 22 Milliarden Euro erreichen.