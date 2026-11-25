Am Donnerstag, 26. November 2026, steht eine größere und recht frühe Schneelage für die Bundeshauptstadt an. Dementsprechend wird sogar gewarnt - mit der zweithöchsten Warnstufe. Was es damit auf sich hat.

Eigentlich sind es „nur“ fünf bis zehn Zentimeter, die die Meteorologen der GeoSphere Austria für den Ballungsraum Wien und die unmittelbare Umgebung erwarten. Dennoch warnt man nun mit orange – der zweithöchsten Warnstufe – vor ebenjener Wetterlage, die am Donnerstag, 26. November, auf die Bundeshauptstadt zukommt. Ausschlaggebend für die zweithöchste Warnstufe trotz nicht allzu großer Schneemengen, die erwartet werden, ist der „frühe Zeitpunkt des Schneefalls in diesem Winter im Osten“. Im Großraum Wien rechnet man dementsprechend auch mit Behinderungen im Straßenverkehr.

©GeoSphere Austria In Wien und Umgebung wird mit oranger Farbe vor Schnee gewarnt.

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Im Süden, Osten und Norden Österreichs wird vor Schnee gewarnt

Doch nicht nur in und um Wien wird vor Schnee gewarnt, auch in großen weiteren Teilen Österreichs. Vor allem der Süden, der Osten und große Teile des Nordens dürften bis zu 15 Zentimeter auch im Flachland abbekommen. Am wenigsten Schnee wird wohl im äußersten Südwesten und im Westen des Landes zusammenkommen, dort wird auch nicht gewarnt. Alles dazu auch hier: Schnee-Warnung für Österreich: Wo es jetzt bis ins Flachland weiß wird.