Es war ein Hinweis aus der Bevölkerung, der zur Aufdeckung der insgesamt zwölften illegalen Beauty-Klinik in Wien geführt hat. Das Marktamt hat mit der Polizei die Kontrolle im dritten Bezirk durchgeführt.

Bei der Kontrolle durch die „Gruppe Sofortmaßnahmen“ wurde festgestellt, dass die Betreiberin über keine entsprechende Berechtigung für die dort angebotenen kosmetischen Eingriffe hatte. So sollen dort etwa Behandlungen mit Botox und Hyaluron stattgefunden haben, heißt es in der Aussendung. Gegen die Betreiberin wird nun Anzeige wegen des Verdachts auf Kurpfuscherei erstattet. Die Präparate wurden von der Wiener Polizei beschlagnahmt.

„Bleiben nicht ohne Konsequenzen“

Mit dem aktuellen Fall hat man mittlerweile die zwölfte illegale Beauty-Klinik in Wien aufgedeckt. Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, betont: „Illegale Behandlungen, die die Gesundheit der Wienerinnen und Wiener aufs Spiel setzen, bleiben nicht ohne Konsequenzen.“ Man möchte den Betreibern „auf den Fersen bleiben, bis Schluss mit diesem gefährlichen Geschäft ist“.