Die KPÖ Wien fordert, dass die Stadt einen fixen Teil der Gemeindewohnungen für Frauen reserviert, die unmittelbar von Gewalt bedroht sind. Anlass ist der Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November.

„Wenn sich eine Frau von einem gewalttätigen Partner trennen will, ist die größte Hürde, sich das Ausziehen leisten zu können“, sagt Michaela Löffler-Leutgeb (KPÖ). Die Wohnungen sollen deshalb rasch und möglichst unbürokratisch vergeben werden.

Vorbild Wohnungslosenhilfe

Als Vorbild nennt die KPÖ das „Soziale Wohnungsmanagement“ der Wiener Wohnungslosenhilfe, in dem 2025 rund 2.700 Wohnungen zur Verfügung standen. Wie groß das Kontingent für Frauen genau sein soll, lässt die Partei offen. Die Frauen sollen jedenfalls unbefristete Hauptmieterinnen werden können. Begründet wird das mit dem privaten Wohnungsmarkt: Dort werde der Großteil der Mietverträge in Wien befristet abgeschlossen. Endet der Vertrag, drohe Frauen wieder die wirtschaftliche Abhängigkeit vom Partner, so Löffler-Leutgeb. Gleichzeitig fordert die KPÖ den Bau von 10.000 neuen Gemeindewohnungen bis 2030 und die Sanierung der bestehenden Bauten.

Kritik an der Stadtregierung

Der Stadtregierung wirft die KPÖ vor, am Tag gegen Gewalt an Frauen nur „Floskeln“ zu liefern. Der wirksamste Schutz sei wirtschaftliche Unabhängigkeit, sagt Löffler-Leutgeb. Wer bei der Mindestsicherung kürze, verstärke Abhängigkeiten, die Gewalt begünstigen. Außerdem kritisiert sie, dass Berufe mit hohem Frauenanteil wie Pflege und Sozialarbeit schlecht bezahlt seien.